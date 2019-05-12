剃鬚膏噴滿Crocs鞋　一腳踩入去噴到一條條　係治癒定噁心？

為了尋求一時的治癒感，不少網民都愛做盡奇怪的事，最近外國版抖音「TikTok」上傳出新的潮流，就是將剃鬚膏噴滿穿孔的Crocs鞋之中，再一腳踩入鞋中，令剃鬚膏變成條狀從孔中穿出。不少網民都跟風，有的更換上網面的鞋，令剃鬚膏變成更幼細的條狀噴出。惟不是人人都讚同此潮流「治癒」，不少人都覺得非常噁心。其實剃鬚膏除了剃鬚，更可以是洗手間清潔好幫手，不必浪費。

最近外國版抖音「TikTok」上傳出新的潮流，就是將剃鬚膏噴滿穿孔的Crocs鞋之中，再一腳踩入鞋中，令剃鬚膏變成條狀從孔中穿出。（TikTok片段截圖）

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從網民的片段可見，只要有穿孔的鞋，加一支剃鬚膏，就可以完成。不過由於剃鬚膏會噴到到處都是，有網民選擇先在鞋底墊一條毛巾，方便清理。很多網民試過後都高呼感覺「非常滿足」、「光是看着都覺得治癒」，有人更換上有更多更細孔子的鞋，例如網面的波鞋，令噴出來的剃鬚膏條更幼細。不過亦有人大罵浪費，「想到要洗鞋、洗腳及洗地就覺得麻煩」、「不要玩剃鬚膏」、「剃鬚膏很貴」。

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