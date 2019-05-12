【派錢4000蚊】扣差餉減免後實收4元　網民：扣郵費後可能倒蝕

上年宣布的派4000元關愛共享計劃近日陸續有市民收到款項，但由於需要扣除稅項減免及差餉減免，申請人或只能收取差額。近日網上流傳一封在職家庭津貼辦事處發出的信件，指有人只能從關愛共享計劃中收取4大元，有網民笑言「郵票都蝕埋」，可謂得不償失。

有網民上載圖片，指收到「派4000」的關愛共享計劃申請結果通知書，只獲批4元款項。（網上圖片）

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從網上流傳的圖片可見，有人收到辦事處發出的信件，指已經完成審批其關愛共享計劃申請，於扣減差餉減免之後，可以獲發4元的款項。信件又提到，該4元將會於通知發出之後的7天內存款到申請人戶口，之後不再會有其他通知。信件最後指出，如果申請人不滿審批結果，可以於通知書發出4星期內提出上訴。

正所謂「人有多大膽，地有多大產」，4元也許亦可以有無限可能性？（香港01記者攝）

不少網民直言，派4000變成派4蚊實在「得啖笑」，因為4元在香港根本連一張六合彩都買不到。更有人表示，扣除郵費之後，申請人有可能倒蝕，如果再考慮到處理申請的行政費，就一定是蝕本。