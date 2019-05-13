日女暈倒街頭遇好心人　助送回家叫白車　事後驚覺恩人係反町隆史

45歲日本男星反町隆史憑主演經典日劇《麻辣教師GTO》及刑警劇《相棒》，深得港人認識，原來他私下亦正義感十足。他日前在街上看到一名身體不適的25歲女子，他立即與友人協助送對方回家，見女子情況不妥為對方叫救護車，直到女子救治後清醒，打聽才得知竟是反町救了自己，遂於Twitter分享這件好人好事。反町隆史事務所確認事件屬實，不少人都激讚反町是「真男神」！

日本男星反町隆史日前在街上看到一名身體不適的25歲女子，他與友人協助送對方回家，更見女子情況不妥為對方叫救護車。（反町隆史官網圖片）

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據當地傳媒報道，一名25歲的女子近日於Twitter發文，指上周四（9日）傍晚於東京大鳥居車站月台發高燒，四肢麻痺無力，當時一名男子上前協助，帶她出站回家。惟中途其情況轉差，倒在地上無法站起來，此時反町隆史及友人於附近經過，得知情況後即3人合力將她抬回家中。



女子指當時意識迷糊，只知道有3個男人曾幫助她，但不知道對方身分是誰，而她到家後10分鐘左右，救護車便趕到，將她送院。當她回到家中更發現，幫助她的人還幫她整理好剛買回家的東西及爐頭的雜物，令她非常感動，於是到Twitter發文希望感謝3名無名的有心人。

45歲日本男星反町隆史（左）憑主演經典日劇《麻辣教師GTO》及刑警劇《相棒》深得港人認識。（《相棒》官網圖片）

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事件最反高潮是後來女子才得知，幫助她的其中一人竟是男神反町隆史，她即時激動地再在Twitter發文「等等，上次我倒下時送我回家的3個男人中，其中一人是反町隆史！不得了」、「會不會太好人，我要當粉絲了」、「這樣的奇跡會否太厲害？」。

反町隆史所屬事務所其後確認事件，不少網民大讚反町樂於助人，是「真男神」，亦有網民分享私下遇見反町時看到的好人好事，「我是喜歡釣魚，偶爾會遇到反町隆史及釣魚公司的人，雖然大家不認識，但他都一定會對我笑着打招呼。我是男性都非常喜歡他，更何況是女生」、「我丈夫曾在路上撞到正在出外景、在街邊拉筋的反町隆史，反町立即很有禮貌地道歉了，真的是個好人」、「很久以前在醫院碰見過反町隆史，我輪候取藥時他竟先讓我排前了，真是很周到的一個人」。

（富士電視台、DailySport）