網傳粉絲獻花「悼念」Ironman　網民搞笑建議：係都帶芝士漢堡啦

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映後打破多項票房記錄，早前導演羅素兄弟更公開表示解禁劇透令，令一眾粉絲更熱烈討論劇情。香港有商場配合電影宣傳舉行展覽，展出一眾英雄的巨型雕像，網上熱傳有粉絲非常「入戲」，疑到於戲中陣亡的Ironman雕像前獻花「悼念」，有網民笑指真粉絲應送上Tony最愛的芝士漢堡。

網上熱傳照片，顯示銅鑼灣一商場外的巨型鐵甲奇俠（Ironman）雕像前，放有一小紮白花，引來網民笑指有影迷將電影展覽場地變成公祭地點。（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

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近日網上流傳相片，顯示銅鑼灣一商場外的巨型鐵甲奇俠（Ironman）雕像前，放有一小紮白花，引來網民笑指有影迷太「入戲」，將電影展覽場地變成公祭地點，用作「悼念」於戲中英勇陣亡的Ironman。不過有粉絲其後「實地視察」，貼出相片表示未有發現白花，粉碎「公祭現場」的傳言。

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即使事件或屬誤會，相片仍獲網民瘋傳，紛紛「留名」稱要組團拜祭，指要親自對Ironman說聲「I love you 3000」，甚至要「幫佢破地獄」或「搵幾個喃嘸佬圍住佢打返堂齋」。

亦有網民開玩笑指，白花估計是Tony Stark的愛徒蜘蛛俠放下，以悼念亦師亦父的救世英雄，「一定係Peter放低，佢成日都掛着爸爸」。有忠實粉絲則認為，獻花悼念未必合Tony Stark的「心水」，建議組團拜祭的粉絲應帶備他最愛的芝士漢堡才更適合。