淘寶買麻將帶去泰國旅行打　一打開港女崩潰　網民爆笑救亡

對於極愛打麻將人士而言，就算去旅行都要打，有香港人到泰國旅行前特別到淘寶網購新麻將，沒料到埗後一打開，驚覺中大伏，賣方放錯兩副筒子卻忘了放番子，根本打不了，崩潰問「咁點打？」網民同情又笑爆，但也齊齊提供超創意方法，結果訴苦PO變成了集體爆笑PO。

有人買麻雀帶去旅行，沒料因一個不可能出現的錯誤，結果無得打，笑爆網民。（fb「淘竇開心share」圖片）

這名黑仔網民把事件分享到fb「淘寶開心share」，幽默標籤「＃天意叫我咪打麻雀」、「＃一開就見到覺得好好笑」，從其照片可見，麻將中有索子有萬子，沒有番子卻有兩排筒子。網民詫異笑言「錯到咁」、「咁都執錯」，有人搞笑稱「這是天意，4位快去休息吧！」

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不少人更提供別出心裁的建議，教樓主如何在兩副筒子下打牌，不少都十分搞笑，有人叫樓主自畫番子貼上，雖然不能甩牌但最少仍可打，有人建議犧牲其中一個人打3隻腳，更有人笑言他們不如錯有錯着，叫樓主自創玩法，如收集到8隻一樣的筒子當食花糊，令人忍俊不禁。