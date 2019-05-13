【男人最痛】台男睪丸被蚊咬　延醫兩星期發黑腫如棒球需切除保命

被蚊蟲叮咬，一般人都不會太為意，最多自行塗些藥膏處理，不過台灣一個男子卻因為睪丸被蚊咬到後疏忽處理，待兩星期後感到睪丸紅腫熱痛、硬如棒球才急急求醫，導致部分組織發黑壞死，須忍痛切除右側睪丸。

男子忍了2個星期，終於去急診，但右側睪丸已腫成3倍大，還開始變黑。（網上圖片）

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亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑在《ETtoday健康雲》分享案例，稱一名40多歲的男子，右邊睪丸遭到蚊蟲叮咬，他原本沒有為意，直到發現傷口範圍擴大才買藥來擦，但紅腫痛範圍從陰囊一路擴散到腹股溝，之後更腫成幾乎跟棒球一樣大，痛到他無法走路。

忍了2個星期，男子終於求醫，但右側睪丸已腫成3倍大，還開始變黑。醫生抽血驗出其白血球嚴重超標約3倍，達2萬多（正常為6000至8000/mm3）、糖化血色素為11（HbA1c），代表身體正受細菌入侵，造成發炎。

加上，該男子原來不知道自己患有糖尿病，不僅免疫力較差，也缺乏敏銳痛覺，直到睪丸嚴重發炎至「整顆爛掉」才驚覺事態嚴重求醫。經檢查後，醫生證實男子感染的是死亡率高達40%的「會陰部壞死性筋膜炎」。

邱鴻傑遂緊急為男子開刀，他憶述，手術刀一劃，「50至100c.c.的黃綠色的膿就爆出來，就像飲料爆開」。他目睹膿瘍包裹着壞死的「黑蛋蛋」，回想起來仍心有餘悸。男子最終保住性命，但經歷2次清創後，患處仍繼續潰爛，最後只好將右側睪丸忍痛摘除。邱鴻傑提醒，若發現下體出現病變，而且自行服用抗生素效果不佳，就必須盡快求醫，否則可能會危及生命。