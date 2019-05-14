旺角餐廳菠蘿包賣30蚊個　網民震驚批通脹吃人　最終揭穿超貴之謎

價錢相宜的菠蘿包大家都吃過，更是所有人的糧尾救星。不過近日有網民發現，旺角朗豪坊敏華冰廳有菠蘿包標價高達30元一個，直指通漲吃人，但之後有網民為餐廳平反，解釋該個菠蘿包其實內有乾坤，售價高並非沒有原因。

從樓主上載的照片可見，旺角朗豪坊敏華冰廳有3款菠蘿包出售，其中售價10元的與30元差不多，令他不明所以。（連登討論區圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有網民在連登討論區上發帖文，指香港近年通漲問題嚴重，「食個菠蘿包都30元」。從他上載的照片可見，有餐廳麵包櫃內的菠蘿包分別有3個標價，包括7元一個的自製菠蘿包、10元一個的鮮牛油菠蘿包、30元一個的超級珍寶菠蘿包，不過外表看起來卻幾乎一樣，令他反問「點解我唔叫3個（10元）」，認為較貴的菠蘿包不值該個價錢。

超級珍寶菠蘿包售價高達30元，當然是內有乾坤！（電影《食神》劇照）

有網民認為菠蘿包定價過高，但知道原來有餡料之後，就覺得物有所值。

樓主其後再走過餐廳門口，發現麵包櫃內分別每個10元的鮮牛油菠蘿包及30元的超級珍寶菠蘿包已經被搶購一空，笑言「好多人排，而家賣晒」。

其後有網民分享「敏華冰廳」的instagram帖文，指其實超級珍寶菠蘿包是該餐廳的朗豪坊分店限定新產品，而且菠蘿包內有多款餡料，例如午餐肉、炒蛋、芝士、蕃茄。亦有人表示自己曾經吃過該個菠蘿包，覺得物有所值。

（連登討論區）