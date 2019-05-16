泳界男神寧澤濤疑公開戀情　網民睇剪影合笑指女方一定係粗腳妹

中國泳界男神寧澤濤憑俊俏外貌加大隻身形，吸引不少女粉絲，他昨日突然自揭戀情，在Instagram上載疑似和女友的影子合照，消息即時登上微博熱搜榜第一名，令不少女士心碎。有網民從影子去分析，笑稱其女友的腿似乎比他還要粗，對此有網紅玄學家代抱不平，力撐腳粗不代表肥胖，大讚咁樣先旺夫。

寧澤濤昨突然上載影子照片，被指是公布戀情，惟網民全都曾重點，只關注疑似其女友的粗腿。（zetao.ning ig）

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寧澤濤今年3月在其26歲盛年，以「告別泳池碧水，開啟自己的嶄新生活」宣布退役，令人震驚又不捨。卸下飛魚王子的光環，他仍然受人注目，昨日在ig分享雙人影子照，被指是公布戀情，即時登上微博熱搜榜第一名，女方身份未明引來議論紛紛。

不少女士們直呼心碎，網民看不到女方樣子，只能從影子照分析各樣蛛絲馬跡，有眼利者取笑寧澤濤的女友是否漂亮仍是未知數，但其雙腿很有可能比男友更粗，暗指對方或是一名粗腳妹子。

年僅26歲的寧澤濤，今年突然退役，日後動向深受各方關注，不少人都估他或會轉戰演藝界發展。（寧澤濤微博圖片）

在微博擁有472萬粉絲的網紅玄學家「看相算命先生」，今午為寧的女友抱不平，其說法更安慰了萬千為自己腳粗自卑的女生，他直指腿粗之人不一定是胖子，「這樣的女人屬於相對比較健康的體型，並且還十分旺夫」，又形容腳粗女子偏財運非常強，容易事半功倍，早有不勞而獲的情況。

「看相算命先生」指，幼幼的美腿雖說令人賞心悅目，惟相學中有云「腿長腳瘦，奔走不停，辛苦之相也」，建議女生們如不想成為勞碌命，就不要再死命瘦腿了。

他的言論獲不少網民力撐，有人笑言微軟創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates），以及Facebook 創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg），都擁有一名粗腿太太，可見旺夫說真有其事，而這種言論，亦令萬千擁有粗腿的女生大受安慰，表明會好好教育一下男友。