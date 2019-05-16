Snapchat變性濾鏡超神！　鬍鬚仔秒變女神　上Tinder吸1600鹹濕仔

社交網站Snapchat其中一招留住用戶的殺手鐧必定是濾鏡（filter）功能，近日該程式推出「變性」及「童顏」濾鏡更引爆網絡熱潮，明星網民喪玩洗版，誰都可以秒變男神女神甚至返老還童。日前一名英國大學生與朋友忽發奇想，把自己的Tinder頭像加上「變性」濾鏡，結果原本滿面鬍鬚的「麻甩仔」即變誘人「女神」，大頭相狂吸逾1600人讚好，短時間內更與近400人成功配對，他事後忍不住在個人Twitter分享這個令人震驚的測試結果，笑言「沒料到會引來1600個鹹濕仔」。

麻甩仔傑克和朋友開玩笑，用Snapchat的「變性」濾鏡惡搞自己的Tinder頭像，結果成功引來1600人和他配對。（Twitter「@J_Askew」圖片）

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近日社交程式的濾鏡功能發展一日千里，網絡世界早已進入「有圖都未必有真相」的照騙時代，除了美圖和返老還童，連變性的濾鏡都有了。英國德比大學（University of Derby）的20歲學生傑克（Jake Askew），早前與朋友無聊時一起玩Snapchat最新的「變性」濾鏡功能，本身滿面鬍鬚兼短髮的傑克將自己在交友網站Tinder的頭像由男變女，瞬間變成長髮大眼艷妝美女「Jess」，然後火速在Tinder走紅，短時間勁吸逾1600個讚好，更成功配對近400次。

「追求者」的挑逗訊息讓傑克和朋友忍俊不禁，「有男仔問我是否一件藝術品，因為他想將我釘在牆上」，有網民更大膽問「Jess」可否坐在其臉上。傑克坦言最初看到濾鏡效果，感覺那個自己很不真實，才想到把「女神」照放在Tinder測試能否成功配對，他笑言：「我們真沒料到會引來1600個鹹濕仔。」

（綜合）

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