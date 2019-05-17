靈堂奶樽控訴　穿羊水苦等4小時胎死腹中　醫生：公院排隊是常識

泰國東北部呵叻府（Khorat）29歲孕婦梅蓮（化名）原先預計周五（17日）入院分娩，但上周日（12日）突然穿羊水，家人立即將她送院，抵達醫院後，醫護人員告訴她要耐心等待，結果一等就是4個小時，導致胎死腹中；事後家屬為死嬰舉行喪禮，並要求院方作出交代。

梅蓮早前去醫院做產前檢查，並跟醫生預約周五入院分娩，當日醫生還提醒她，若肚子感到痛楚或出現其他不尋常情況，就要趕緊去醫院。上周日清晨6時許，梅蓮突然穿羊水，家人馬上陪她前往醫院並於8時許抵達，但院方沒有馬上安排她入產房，反而著她耐心等待；結果等到中午12時30分才有護理人員前來替梅蓮檢查，發現胎兒心跳減慢，於是送她去產房，但醫生還未回到醫院，她只能繼續等，其後護理人員再次替她檢查，然而胎兒的臍帶已經脫位，且失去呼吸和心跳。

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胎位不正無法自然生產

梅蓮的家人無法接受此一事實，曾致電醫生要求對方提供合理解釋，但就被反問「是不是（梅蓮）做了甚麼？又或是睡姿不正確才導致羊水破裂？」冷血醫生甚至說：「去公立醫院產子本來就應該做好排隊的心理準備」，同時叫家屬不要再打電話給他。

後來梅蓮的妹妹致電給醫院，院方解釋當時因為胎位不正，因此梅蓮無法自然生產，最終胎兒因為「臍帶脫位纏繞」，無法呼吸而死亡。

梅蓮現仍在留院觀察，家人替死嬰舉行葬禮，家屬透露，這是家族中第一名孩子，原準備給寶寶用的兩個奶樽放在其遺照前，其中一瓶裝水，另一瓶則裝了泡好的奶，希望寶寶一路好走。