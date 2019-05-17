哭！Grumpy Cat不爽貓去世　貓奴：謝謝你為很多生命帶來快樂

憑嬲嬲樣俘虜全球貓奴的「Grumpy Cat」（不爽貓），其官方Twitter帳戶今日公布， Grumpy Cat因尿道感染引致併發症，美國時間周二（14/5）去世，享年7歲。這隻皺眉頭貓貓在2012年開始爆紅，走遍世界各地上電視節目，2014年更出演電影，Instagram上有多達200萬粉絲。

貓界網紅Grumpy Cat周二（14/5）去世，全球貓迷紛紛在網上發文哀悼。（Twitter「@RealGrumpyCat」圖片）

Grumpy Cat來自亞利桑那州，牠皺眉的樣貌是由貓侏儒症造成，樣子經常生氣的牠，2012年在網上紅起來後，網民爭相用其臭臉製成一張張表達憤怒或不爽的改圖。其後牠開始到訪世界各地電視台拍節目，2014年更出演了自己的聖誕電影。2015年，三藩市的杜莎夫人蠟像館更豎立牠的蠟像，風頭一時無兩的牠曾登上《華爾街日報》的頭條和《紐約雜誌》的封面。

Grumpy Cat的家人在Twitter上發聲明，指Grumpy Cat在美國時間星期二（14日）早晨，在媽媽Tabatha的雙手中安詳過身。家人指Grumpy Cat為上百萬人帶來歡笑，希望粉絲可以懷念牠，下方的署名是Grumpy Cat的3名家人Tabatha、Bryan和Chyrstal。

2014年美國名嘴Ellen DeGeneres在奧斯卡頒獎禮上與群星的selfie照創Twitter轉發紀錄，事後有網民PS改圖把不爽貓加進去，圖片隨即被瘋傳。（網上圖片）

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爆紅後當然獲不少廣告接洽，一間咖啡連鎖店「手榴彈飲料」（Grenade Beverage）亦以其肖像印在咖啡飲品作宣傳，但卻因而捲入長達3年的版權官司。她的主人指咖啡店Grenade濫用了Grumpy Cat的代言，因為主人只同意公司用Grumpy Cat的樣子出售一款飲品，但咖啡店卻私自將貓貓形象用在其他飲品上，於是入稟法院。2018年，法庭裁定飲料公司侵權，不爽貓有限公司（Grumpy Cat Ltd.）勝訴，其主人獲賠償71萬美元（約560萬港元）。

Grumpy Cat去世的消息令無數網民心碎，紛紛在聲明下祝願牠安息，「不可思議的貓，我們會懷念你的」、「安息吧，嬲爆爆的貓，我很興幸曾在倫敦見到你」。牠的樣子幫助了許多人捱過難關，有不少留言向牠道謝：「謝謝你給我家人帶來微笑。」

(綜合)