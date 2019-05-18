大叔買褲唔信售貨員建議　試完太鬆反鬧：你嘅度腰技術真係好差

買褲是一門學問，最好還是親身試一試！日前，一名服裝店女售貨員在網上分享，指一名大叔買褲時不知自己腰圍，直接拉起上衣露出大肚腩，叫女售貨員幫忙量度。量到37時吋，大叔卻指自己的褲是34吋，售貨員於是建議他買35吋，他卻要了一條36吋，結果試身後要回35吋。本來相安無事，但大叔卻突然走近對她「咬耳仔」說：「小姐，你嘅度腰技術真係好差，我頭先試條36太鬆啦。」令售貨員非常氣憤。有人看完帖文直言「個男人好有性騷擾的感覺」，但亦有網民指腰圍減2吋才是褲頭尺碼是常識，質疑售貨員不夠專業。

一名大叔去買褲，扯高上衣叫店員度腰後，質疑對方度錯。（示意圖，GettyImages）

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該女售貨員在facebook專頁「西客之道 Hispitality Secret」發文，分享自己任職於一間零售服裝店，有天一個身穿清潔制服的大叔以「眼神呼喚」她過去幫忙，要求要一條和身上褲子類似的褲款，着售貨員「目測」拿一條適合他碼數的款式給他。

由此售貨員無法準確目測出腰圍，於是問對方平日習慣穿什麼碼數，不料大叔突然扯起上衣，露出肚腩向她說：「你幫我度吓我幾多腰。」售貨員慌忙拿尺去量，由於因不知對方習慣將褲拉到甚麼地方，於是就量了肚腩的中下方是37吋。此時大叔卻高呼一聲「有冇咁大呀」，質疑售貨員量錯，又表示自己的褲子只有34吋。

售貨員明白人人穿褲的習慣不同，於是叫大叔將尺拉到他覺得舒適的褲頭位置，最後量到35吋，但他想了一下後卻要求要36吋，並轉身想直接付錢走。售貨員提議先試身，大叔還一度想剪走褲牌，要勸說一番才願意不剪試身。

結果36吋腰的褲子果然不適合大叔，最終自己拿了一條35吋的褲去付錢，離開前還特意走到售貨員旁說：「小姐，你嘅度腰技術真係好差，我頭先試條36太鬆啦！一試就知唔啱，我要買番35碼啊！」令售貨員當下非常生氣，心想這名「油臭肚腩大叔」突然拉高上衣叫她度腰已經「嘔心」，還指責她的技術，但又百般不願親身試褲，「我極度懷疑佢買個條35腰褲無再試一次」。

不過有網民看到帖文後，質疑樓主不夠專業，「買開褲都知腰位度嘅size減兩吋先係褲頭size㗎啦」、「咁怕度腰圍就轉行啦」；又有人同情該男子，「好慘……37就畀人話臭肥肚腩大叔」。然而，有部分人認為事件充滿「性騷擾的感覺」，除了拿高上衣叫異性量腰外，還要「咬耳仔」說話，根本無必要。

（facebook專頁「西客之道 Hispitality Secret」）