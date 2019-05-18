【低俗婚鬧】伴娘遭多男壓床猥褻　有人褲都脫了　警尋獲上片男子

內地不時傳出變態婚鬧事件，新娘或伴娘遭多人圍攻猥褻，十分過份。近日內地網上瘋傳一段影片，指佛山順德杏壇鎮一場婚禮後，多名伴娘慘遭多名男子圍攻，壓到床上猥褻，女生極力掙扎不果，有人被當眾強行脫下絲襪或胸襲，片段中更見到一名男子連褲子都脫了，非常不雅。順德警方證實接獲通報，調查找出上載片段至微信朋友圈的男子，惟男子聲稱片段是從網上截取，無法查證來源。公安部門已向男子作教育訓誡，事件仍在調查中。

多名身穿抹胸短裙的伴娘被多個男子壓倒在床上。（網上片段截圖）

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從網上流傳的影片可見，多名身穿低胸短裙的伴娘被多個男子壓倒在床上，現在環境非常吵鬧，嘈雜中傳出大笑聲，不過伴娘們似乎全不享受，不停緊拉裙子，又用腳奮力踢走男子，其間有人大叫「放開我」，極力想反抗逃離現場。惟伴娘人數及力氣皆不及男子，全被推回床上，情況非常狼狽。其間有伴娘被當眾強行脫下絲襪，另一人則被胸襲，片段中更見到一名男子連褲子都脫下，露出內褲，非常不雅。

順德警方今日通報指，本月16日網傳杏壇發生低俗婚鬧事件，公安部門獲悉情況後即迅速展開調查。惟經初步了解後，局方指轄區未有接獲任何人就相關事件報案，亦未發現存在片段中的情形。

公安機關於16日晚約10時半，找出發布片段的28歲姓李男子協助調查，李自稱「負責睇戲」，將視頻發布在微信朋友圈，但他聲稱片段是從網上獲取的，來源無法查證。公安部門已向男子作教育訓誡，仍會繼續調查事件。

網民有嘢講：

不少網民都非常不齒片中男子的行為，大罵他們「禽獸不如」、「以低俗當風俗」、「是明目張膽的強姦未遂啊」。亦有人質疑為何新娘不報警，「新郎有這樣的男伴，新娘又不保護姊妹，看來新人都不是好東西」。

類似的婚禮鬧劇在內地屢見不鮮，原是傳統習俗的文化至今卻演變成低俗

的「大型性騷擾遊戲」，有曾受害的女生事後坦言，過程中會被男性肆無忌憚地趁機揩油、猥褻，甚至強姦，「在那群禽獸面前，妳愈掙扎，他們愈興奮！」

北京威諾（成都）律師事務所執行主任廖洪濤律師認為，如情況屬實，片段中幾名男子的行為已涉嫌構成猥褻他人，公安機關可按照《治安管理處罰法》第44條的規定拘留涉事者，情況嚴重更可構成犯罪。廖又表示，有人將涉嫌侵犯他人的片段發送到網絡，亦可能涉及侵犯他人的合法權益，受害人也可以追究其民事法律責任。

（新京報、澎湃新聞）