【何猷君求婚奚夢瑤】點解鍾意大陣仗求婚？台心理學家：自戀心態

賭王何鴻燊四房24歲孻仔何猷君，上周一（13日）在上海包商場高調向拍拖一年多的內地超模女友奚夢瑤求婚，猷君足足佔用3層樓層，以任天堂遊戲《超級孖寶兄弟》（Super Mario Bros.）為主題，將場內佈置成粉紅色花海城堡，現場足足擺了99999朵玫瑰，排場十足。 不少人認為婚姻是一生一次，花盡心思用盡財力亦在所不惜，不過，台灣有心理學家則指出，大陣仗的求婚其實源於「自戀心態」，透過動地驚天的告白舉動或求婚，才證明自己被愛。

何猷君日前在上海高調向女友奚夢瑤求婚成功，不過有台灣心理學家竟指出大陣仗求婚其實源於自戀心態。（視覺中國）

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24歲的何猷君與年長6歲的內地超模女友奚夢瑤，去年因拍攝內地節目《愛的時差》撻着，雖然猷君於求婚當日早上被網民「劇透」，但無阻他積極籌備求婚場面，當日他佔用其母名下、位於上海的尚嘉中心3層樓層，現場佈置以任天堂遊戲《超級孖寶兄弟》（Super Mario Bros.）為主題，台上有粉紅色城堡裝飾，並由99999朵玫瑰製成的心型隧道及花牆。

至晚上，奚夢瑤穿上粉紅色裙子、頭戴皇冠，由一班舞蹈員及好友陳學冬帶領下，蒙眼到猷君面前，而猷君則穿上黑色背心，自彈自唱女友偶像謝霆鋒的《活著VIVA》，其後猷君化身白馬王子，在女友面前單膝跪下求婚，當奚夢瑤答應後，現場更飄下花瓣，場面浪漫到令人置身童話世界一樣。

場內佈置成粉紅色花海城堡，更足足用了99999朵玫瑰，排場十足。（微博圖片）

然而，台灣心理學家莊博安指出，大陣仗的求婚其實是「自戀主義的蔓延」，並解釋在浪漫文化驅使下，認為好像非戀愛不可，需透過動地驚天的告白舉動或求婚，才證明自己被愛。而在傳媒吹捧下，某些人只活於愛情的憧憬中，忽視這跟現實的差距。

他又指出，不成熟的愛情渴望從情人身上得到滿足，如關注、尊重、依賴感等，從而彌補自己的不足，相反成熟的愛情，不會從他人身上強求事物，只單純渴望跟另一半共同分享、溝通及承擔。