姚子羚否認搶人夫　男方搭上太太好友為何常出現？　源於3種心態

38歲女藝人姚子羚（Elaine）今日被指與有婦之夫、中環蘭桂坊夜場「Dragon-i」董事Raymond Young秘密拍拖，而姚子羚與男方的太太Sarika（蔡宛珊）屬好友，令網民一度懷疑是偷食人夫事件。姚子羚其後澄清，稱男方與太太分居兩年，分開後他們才開始交往，否認強搶人夫。

姚子與中環蘭桂坊夜場「Dragon-i」董事Raymond Young交往，她稱是在對方分居2年後才開始。（IG/@ elaine_yiu）

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姚子羚戀情曝光成為網上熱話，網民意見在短時間內急轉，後來得知男方已分居及辦理離婚手續後，轉為質疑男方是搭上老婆的好友。

事件內情雖有待發展，但現實中確有不少夫婦感情決裂都與出軌有關，甚至是與另一半的好友搭上，「被出軌者」愛情與友情均受重創，十分痛苦。網民熱議「為何男人愛偷吃老婆閨蜜？」的3種心態，不妨作出參考。

指姚子羚早知道Raymond與Sarika已離婚。（IG/@ elaine_yiu）

1.貪新忘舊

男人之所以會喜歡上太太的好友，往往出於貪新厭舊的心理。當兩人關係變成「老夫老妻」，激情變成感情，男方可能會覺乏味，而太太的好友對男人來說則充滿新鮮感，加上較易下手，容易在平日相處中擦出火花，從中滿足了男人追求激情的心理。

2.偷情的快感

正所謂「妻不如妾，妾不如偷」，男人都想尋覓偷情的快感，相比起重新認識的女子，太太的好友既熟悉又陌生，但因太太關係而常有機會相處，如好友不注意言行，太太又沒有留意，該對男女可能已在不知不覺間發展出微妙關係，故太太們對閨蜜不能不提防。

Raymond的太太是混血模特兒妻蔡宛珊（Saraki），有傳兩人已分居一段時間，並正申請離婚。（IG/@sarikachoy）

3.太太以外最熟悉的女人

能成為閨蜜，雙方當然有不少相似之處及共同興趣，而閨蜜間又常分享伴侶的事，女方又會跟丈夫分享好友的事，無形中在為兩人「穿針引線」。太太的閨蜜很多時候是男方最熟悉的女性，男方心裏免不了會拿太太跟其閨蜜比較，而有時候閨蜜更會成為夫婦間紛爭的「中間人」，如男方或閨蜜互相心動，那就是最易展開的男女關係。因此，閨蜜就很可能是最近身的情敵。