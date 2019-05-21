11歲遭誘拐逾百人性侵　淫魔逍遙法外　英女童反被捕5次

英國一名女子在11歲遭到性誘拐，5年間被販賣到不同城市讓超過100人性侵，但警方拘捕的竟然是飽受虐待的受害者，而非加害予她的人。

遭強迫吸毒竟被控藏毒

英國近年揭發多宗兒童性誘拐（grooming）案件，犯罪分子主要以家庭環境較差的兒童及青少年為目標，佯裝友好接近受害人博得信任，然後施以性侵，繼而透過酒精、毒品和暴力來加以控制，淫魔除了洩慾，還會讓其他戀童癖者侵犯受害人而從中獲利。

派克（Cassie Pike）來自英國西約克郡哈利法克斯（Halifax），她的父親染有毒癮及暴力傾向，母親患有罕見腦部疾病，因此，缺乏父母照顧的派克被犯罪集團盯上及誘拐成為性奴。自11歲開始，派克被販賣到不同城市，遭逾100名男子性侵，受害過程達整整5年之久。

現時23歲的派克控訴，哈利法克斯警方當年對她的受害情況知道得一清二楚，卻沒有拘捕那些犯罪分子和戀童癖，反而5度拘捕她。當日派克被強迫吸毒，警方就以藏有毒品的罪名予以拘捕；派克13歲時與另一名女童坐上施暴者的車，警方又指她協助兒童性罪行。派克憶述：「難怪我當時覺得錯的是自己，我真的很傷心和迷茫，尤其是當他們（警方）暗示，另一個女孩被侵犯是我的錯。」她續說，自己當時只是個被不法分子掌握住生命的15歲女孩，「他們怎可以說我才是罪犯呢？」

派克的回憶錄本月出版，講述她被誘拐和利用的過程，以及她如何逃出魔掌。（截自Amazon）

逾100人涉案 僅18人入獄

另外，學校也明顯失職，因為派克曾在受虐後，穿着骯髒的衣服、嘴角流着血回學校考試，卻沒有任何老師或社工伸出援手。直到2011年，在羅奇代爾（Rochdale）發生的同類案件，引起社會關注，派克才終於鼓起勇氣報警。派克的供詞令18名施暴者被判入獄，但她說，侵犯過她的男子逾100人，大部分逍遙法外，更可怕的是可能還在侵犯其他兒童。

派克其後指控哈利法克斯議會，稱明明察覺她有受虐跡象，但多次袖手旁觀，結果派克獲判勝訴。派克的回憶錄本月出版，雖然過去的噩夢依然纏繞着她，但如今育有2名子女的派克說，目前最重要的是為孩子提供安穩的童年，以免他們遭到同樣遭遇，「我非常嚴厲，但他們知道我有多愛他們。」

（綜合報道）