雲南持續高溫乾旱　農地粟米頂唔住「焗」到變爆谷

雲南省氣象台周一（20日）上午10時發布24小時高溫黃色預警，其中金沙江河谷、元江河谷及瀾滄江河谷地區最高氣溫達到35℃以上，而元陽、元江甚至超過40℃；連日的高溫不但導致乾旱出現和增加山火危機，同時令到當地很多農作物遭殃，農田中的粟米甚至被「焗」成爆谷。

持續的高溫乾旱令粟米「焗」到變爆谷。（昆明廣播電視台微信公眾號圖片）

昆明廣播電視台在微信公眾號上發表一張相片稱，在雲南元江的農田中，粟米竟然被曬到變成爆谷。網民紛紛嘖嘖稱奇，留言「不知道無添加的爆谷是什麼味道」、「粟米：我炸了」、「求求不管哪位老神仙趕快把雲南的太陽帶走吧，粟米都長成爆谷了」。

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據了解，自今年4月以來，雲南全省平均氣溫為20.8℃，較常年同期偏高1.9℃，更是1961年以來溫度最高的一年；平均降雨量為35.3毫米，較常年少了61.2%，為1961年以來降雨量第2少的年份；而全省平均日照時數為349.3小時，較常年同期多9.9%。極端的氣溫導致全省出現大範圍乾旱，對水稻、玉米、烤煙等農作物的生長影響很大。

不過當地氣溫預料很快便會下降。據中央氣象台預報，周一前後冷空氣會南下將替雲南降溫，可能會令雲南部分地區變得不再那麼炎熱，而雲南東部在周三（22日）有可能迎來明顯的降雨，導致當地氣溫下降，以及緩解乾旱情況。