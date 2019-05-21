內地超人氣組合TFBOYS成員王源，乖乖仔形象隨時一鋪清袋。他昨日在北京被拍到餐廳內煙不離手，照片曝光不但令其青少年榜樣的形象備受質疑，更讓其7300萬微博粉絲崩潰，心碎留言「我一直以為你是最乖的」、「你不乖」、「你變壞了」，齊聲苦勸他知錯能改，他火速認錯，而涉事餐廳則被整改。內地粉絲超激反應，令部分網民詫異反問「18歲吸煙怎麼了」，香港人同樣搲爆頭，就這種對偶像太誇張的愛表示理解不能。

王源抽煙被指手勢純熟，或顯示其煙齡不淺。(網上圖片)

據報事發在昨日，王源與賈乃亮等一行人在北京工人體育場附近的日式料理餐廳「桐壽司」聚會，有傳媒拍到王源餐廳內煙不離手，而且手勢純熟，令人猜測其煙齡不淺。

照片曝光震撼其7300萬微博粉絲，因不少媽媽級或少女網民，都一直把他看成「乖寶寶」，沒想到鏡頭後的他竟然是一名煙民，又心痛他年僅18歲就有煙癮，心痛留言：「我一直以為你是最乖的」、「年紀這麼小就抽煙」、「你不乖」、「你變壞了」，更有人情緒激動稱：「你徹底顛覆了我對你的認知，果然娛樂圈裡哪有那麼單純的人」。

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事件曝光後，朝陽區監督所的執法人員到涉事餐廳檢查，發現餐廳沒有禁止吸煙的標識，也沒有相應的禁止吸煙管理制度，違反相關要求，故責令餐廳限期改正，如果整改期間仍有問題，將依法處理。當局同時表示將依法約談王源或其委託人，據《北京市控制吸煙條例》，在市內公共場所、工作場所室內環境、室外排隊等場合禁止吸煙，違者將被罰最高200元人民幣（約227港元）。

王源其後火速發文致歉，承認自己作了一個錯誤示範，稱深切反省自己的行為，會承擔相應責任及接受處罰，他更向粉絲承諾，「我一定會以此為鑒，成為更好的大人」。

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不少人崩潰的另一原因，是覺得他鏡頭前後兩個樣，有人翻舊帳指他曾在受訪中，透露爸爸有吸煙習慣，但為免影響他人會外出才吸，又稱很希望爸爸可以戒煙，沒想到他自己也是煙民，被質疑表裏不一只是建立乖寶寶形象。

內地粉絲的激動反應，部分人認為太過誇張，有人反問「18歲吸煙怎麼了」、「你真當自己是他媽嗎？」，香港網民同樣黑人問題，難以理解一名18歲的歌星被拍到吸煙有何大不了，反笑指「歌星偷食煙，餐廳當災」，認為事件中最無辜的可算是該餐廳的老闆，人家幫襯食煙而他要揹黑鍋。