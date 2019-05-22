【氣質問題】台男着乜都似蠱惑仔　網民出手終發現點都救唔返

正所謂「佛要金裝、人要衣裝」，一個人的穿著決定你的氣質～不過對於有些人來說，無論怎麼穿似乎都無法改變別人認為「很兇」的形象。就有一名男網友在Dcard分享穿搭照，無奈表示自己穿甚麼都像流氓，穿淨色T像人稱的「少年仔」，甚至還被朋友說：「你每次都穿這樣出去，別人會認為我帶小弟或保鏢欸」。

「穿花一點像很台的流氓......把袖子捲起來感覺要打架還是講數。」▼

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原PO在尋求建議後，換了幾件T-shirt，朋友笑說「很台很俗」，讓他不敢再穿出門...還嘗試偷穿老爸的外套和襯衫，雖然感覺好一點，但如果搭上臉還是很兇。讓原PO納悶：「到底長的兇錯了呢，還是衣服搭配錯了呢？」

樓主改變衣著，結果是......▼

那個...大哥好！

「我下個禮拜一定會給錢的啦」／「所以說你是混哪裏的？？？」／「大哥 要喝涼的嗎？」／「大哥抱歉，這個月管理費可以緩一緩嗎」／「不知道欸 感覺你這體型和膚色穿這樣就是要查水錶的 可能真的不適合吧...不然就是多加一些配件 盡量避開和流氓的聯結 有點莫名喜感的流氓？？」

想來想去 會不會是拍照姿勢的問題啊

「拍照姿勢也蠻流氓的」／「姿勢問題？？」／「身材跟姿勢問題吧哈哈哈哈哈 真的很流氓欸？？？？」／「可是你拍照的姿勢蠻台的 感覺原po的江湖味是從骨子裡散發出來的」

這樣好了～不如砍掉重練！衣服先全扔掉...

「拜託你把全部的衣服丟掉」／「想放把火燒了你的衣櫃」／「那你衣櫃不就都流氓風」

對了對了～其實手機殼也可以一併丟

「想改變 先從手機殼開始」／「先換手機殼啦？？？」／「應該是手機殼的問題」

樓主還是有聽聽大家意見▼

線上諮詢服務時間 好多熱心網友跳出來幫忙搭配

「有試過淺色系的嗎～」／「不要緊身吧 可以穿寬鬆一點的」／「穿點小圖案T或polo衫？不要深色 活潑一點顏色+牛仔褲」／「換個穿搭呢 流氓不會的穿搭方式 工裝感覺不錯？？」／「穿粉紅素T啦」／「你感覺要去討債的感覺哈哈哈哈，你要不要試試看圖樣可愛一點的衣服。然後不要都是深色的搭配，你的皮膚偏黑 再配上黑色會看起來很黑幫。」

看到這裏...熱愛穿搭的本編真的要給男生小建議，如果你不知道自己適合什麼穿搭？最最最不會出錯的就是「淨色T+牛仔褲」，太花俏的款式真的不是每個人都可以駕馭的啊！然後盡量買有質感的服裝（不一定是國際精品）～整個氣質會慢慢上升！

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