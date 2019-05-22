火鍋連鎖店「海底撈」位於雲南的一分店上周發生罕見意外。兩名食客打邊爐時，誤將打火機掉進鍋內，遂叫店員協助撈起。一名女店員前來以湯勺嘗試於鍋中撈出火機，火機突於湯內爆炸，滾湯及紅油四處噴濺，店員面部及雙手遭熱湯濺中，食客亦遭燙傷。事發閉路電視片段其後被上傳至網絡，引起網民討論，不少人心疼店員，質疑兩名食客根本不應於餐廳使用打火機，又批評3人無常識，事發後應即時熄火加蓋免生危險。

內地海底撈早前發生罕見意外，兩名食客誤將打火機掉進火鍋，店員協助撈起時突發生爆炸。（北京時間影片截圖）

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事發上周三（15日），兩名男食客於海底撈昆明一分店食火鍋，兩人用餐時有互相遞打火機的動作，疑意外將打火機掉進鍋中，遂要求店員協助撈起。一名女店員遂以雙手拿着湯勺嘗試於鍋中撈出火機，不料火機突然爆炸，大量熱湯從鍋中濺出。

影片可見，女店員臉部首當其衝，被熱湯直接濺中，手部亦遭燙傷，痛得即時退後向同事求助，兩名食客手部亦被濺中，嚇至退後及離開座位。海底撈發言人指，事後已即時派員陪同受傷女店員到醫院治理，目前正在恢復，店方亦安排了專人照顧她，而兩名食客則手部輕微燙傷。店方稱事後已加強員工培訓，沒有正面回應會否追究食客責任。

恐怖意外事發經過：

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網民看過事發片段都議論紛紛，不少人心疼店員無辜受傷，批評兩名食客根本不應於店內抽煙，「應該燙死那個顧客，出來害人」、「心疼這個員工，看着都疼，希望臉上不要留疤」，有人則認為店方亦有責任，「這還是店家沒有經驗，以後一定會寫進操作規程：先給客人換桌，湯鍋加蓋拿到後廚處理」，「顯然是公司安全培訓不到位，顧客和公司都要承擔責任」。

另外，有網民則直指意外能夠預防，只是片中3人都沒有生活常識，不知道打火機受熱會爆炸，「缺乏生活常識，首先你也要關掉電源吧」、「服務再好也要有安全意識吧？火機掉火鍋裏不應該換鍋底還繼續吃？就算要撈也要先關火吧」。

（綜合）