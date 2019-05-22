英4青年摧毀砌25年鐵道模型　八旬會員心痛：已沒時間重新製作

錢可以買到玩具，但是付出的心機和時間，再多的錢都買不到！近日英國一個鐵道模型會於一間學校舉行火車模型場景展覽，展覽開始前竟被4年青年惡意破壞，模型及場景幾乎完全報銷。最令人心痛的是，場景部分花了多達25年完成，而製作者大多年事已高，直言「已經沒有時間重新製作場景」，很多珍藏亦已經停產，有錢都買不到，更有人因為此事而情緒崩潰，在展覽場地內哭了起來。

從模型會「Market Deeping Model Railway Club」在網頁上載的圖片可見，幾乎沒有模型得以倖存。（「Market Deeping Model Railway Club」網頁圖片）

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遭逢毒手的模型會為「Market Deeping Model Railway Club」，早於1976年已經成立。該會原定於周日（19日）在林肯郡史丹佛一間學校舉行火車模型場景展覽，而且事前已經到場將所有展品準備好，但就在展覽開始之前，4名青少年進入展場大肆破壞。

從現場圖片可見，展覽場地一片狼藉，沒有一個角落仍然完整。放置模型場景的桌子都被推翻，而上面的模型和場景都跌到地上，不少都損毀嚴重，難以修復。警方很快就以涉嫌入室盜竊及刑事毀壞的罪名，拘捕4名疑犯，4人現正保釋候查。

製作鐵道模型需要相當時間和心思，並非錢可以補償，圖為香港一個鐵道模型場景「鐵道交流所」。（資料圖片）

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模型會事後在網頁上表示，對事件感到十分傷心，因為被摧毀的不止是模型，更包括他們的會員及在場內設攤位賣東西的檔主。另外模型會又提到，部分被摧毀的模型獨一無二，餘下的即使想修復或者尋找新的代替，都需要一定的時間和金錢。

85歲的模型會的主席布朗（Colin Brown）指自己在1947年起就已經參與鐵道模型展覽，從未見過如此損失嚴重的事件。他指收到的善款將會用於購買已經損失的模型，剩餘的將會幫助其他模型會，不過布朗亦指出「我們無可能買到同一樣的東西，很多都只有一件，例如手工製品，更有一些已經不再生產」。

70歲的模型會會員戴維斯（Peter Davies）接受訪問時提到，損失的模型物品達到數百件，其中包括多個價值不菲的火車頭，例如其中一個就已經值8500鎊（約8.5萬港元），他更提到部分物品花超過十年由人工手製，然後再組合而成，總損失將以萬鎊計算。

他又提到，有不少人在事發現場哭了起來，而他也是其中之一。戴維斯說：「你能想自己花一生完成的作品被人毀壞嗎？有人花25年完成的作品被砸爛了，遺下的東西就像一個炸彈遺跡！」不過最令人鼻酸的是，由於很多會員都年事已經高，「我們不會有時間重製作品，這是我們憤怒的原因，有些模型再也買不到」。雖然受到重創，但戴維斯仍然希望模型會有一天可以浴火重生。

由於收到大量主動提供協助的查詢和捐款，模型會透過在網上籌款，希望籌到500鎊（約5000港元）資金，不過公眾反應熱烈，很快就已經籌到超過8.8萬鎊（約87.5萬港元），比原先的目標高出超過170倍。同為鐵道模型愛好者，現年74歲的英國歌手洛史都華爵士（Sir Rod Stewart）更捐出1萬鎊（約9.9萬港元）給模型會，說自己十分明白模型會的心情，因為他自己也花了足足23年以完成自己的模型場景。

（BBC、每日郵報）