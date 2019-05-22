韓國男團NCT 127近日忙於舉行世界巡迴演唱會，日前在官方Twitter發放在溫哥華海旁的型男照，惟粉絲一看嚇破膽，眼利者驚見成員在玹（Jaehyun）的型男照中竟見鬼手，事件引起網民關注，官方其後回應「What？這是什麼？」，更是令粉絲不安，有網民不信更上載聲稱拍到的現場花絮，質疑只是NCT 127成員拿假手整蠱其他隊友。

有網民驚見NCT 127在玹左腳現鬼手。（官方Twitter）

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NCT 127官方Twitter前日發放4張成員型男照，他們身在溫哥華舉行演唱會，空閒時四處觀光，走過海邊即拍照留念，惟眼利粉絲在在玹的照片中，竟見其左腳似乎被一隻鬼手牢牢抓住，看似隨時扯入海，十分恐怖。

照片即時引起恐慌，有人截圖留言，有人質疑只是開玩笑，沒料官方其後留言回應：「What？這是什麼？」，更是令人不安，不少人認定這代表官方否認作假，令鬼手真實性升溫。

人心惶惶下，有網民上載影片稱拍到當時現場花絮，還直指那隻手根本只是膠製的假手，相信整件事只是NCT127整蠱粉絲，呼籲大家不要怕。