西安13歲仔29粒磁鐵珠塞尿道　忍足3個月至小便滲血　終開刀取出

青春期男女對性器官感到好奇，但亦不應亂做「測試」。西安一名13歲男生對自己的下體感到好奇，竟將一些「磁鐵珠」連成一線塞進尿道，結果中間斷開，29顆珠子留在體內，之後一直出現腹痛，甚至小便滲血。男生因害羞而不敢向人透露，還以能把磁鐵珠排出體外，惟強忍3個月，直至父母發現他走路一瘸一拐，追問下才得知事件。男生被帶往求診後確認磁鐵珠位置，其後由醫生開刀在膀胱取出，現已回家休養。

醫院檢查後發現磁鐵珠留了在男生的膀胱內。（梨視頻截圖）

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西安市兒童醫院的泌尿科醫生周延岩日前表示，事件中的13歲男生就讀中二，在3個月前將磁鐵珠排成一線，沿尿道往內插，當感到不適時想把磁鐵珠拔出，惟磁鐵珠中間斷開，部分珠子殘在留體內。男生因害羞不敢把事件告訴父母，其後一直感到腹部疼痛。

男生因體內塞珠，上課時心不在焉而引起老師起疑，但他多番隱瞞，老師最後只好不了了之。男生的身體情況持續惡化，排尿愈來愈困難，而且尿中帶血，他終決定向同學透露事件及求助，惟聽信有同學指「一些異物可自行排出體內」，故男生堅持不告訴父母，以為通過排尿可將磁鐵珠「屙出」。

周醫生表示，磁鐵珠不可能由小便排出，直到男生被父母他走路時一瘸一拐，經追問下才坦白道出事件，終被帶往醫院求醫。醫方檢查，發現磁鐵珠變成一團留在男生的膀胱內。

西安13歲男生將磁鐵珠連成一線塞入尿道，沒料到中途斷開，部分珠留在體內。（梨視頻截圖）

醫生指珠子無法以微創方法取出，故決定開刀切開膀胱，將磁鐵珠整團取出，團狀直徑大概有2至5厘米，點算發現多達29顆珠。男生在手術後恢復進度良好，現已出院回家休養。

西安市兒童醫院提醒，男生的尿道有一定擴張性，最大可通過7至8毫米的物體，幾乎每年都有孩子將異物塞入尿道的案例，一般是10至15歲的青春期男性，因為身體出現變化，「激發對自己身體的探索」。院方稱出現類似情況的孩子多數不會主動告訴家長，故家長應多加留意。

（綜合）