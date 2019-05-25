一件窩心小事，為街坊帶來無限溫暖。有大埔街坊4年前搭升降機時，聽到一對父子需要便利店印花，遂打算將自己手頭上的印花送贈他們，但礙於尷尬，只偷偷在其家門外貼上一張便條及印花。近日獲贈印花的家庭在facebook重提往事，並在大埔群組感謝有心人，沒想到竟引來那位神秘有心人親身留言，窩心地在網上來一個大團聚。

有網民分享一則facebook年度動態回顧，指4年前有位好心人在單位外留下便條及一條便利店印花送贈其家人。（fb「大埔 Tai Po」截圖）

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網民梁小姐日前在facebook群組「Tai Po 大埔」發文，指facebook年度動態回顧提醒她一件好人好事，4年前有位好心人在單位外留下便條及一條便利店印花送贈其家人，「張紙我留到今日，再一次多謝有心人」。

便條以「親愛的陌生人」起首，指自己有點冒眛唐突，但因在升降機內遇見兩父子，看見小弟弟在地上撿起一張7-11印花，又無意中聽到父子的對話，小弟弟正煩惱尚欠幾個印花才可換禮品，「當時我因為怕醜沒有搭嘴，其實我一直有好多可以送晒畀你哋」，最後更祝他們生活愉快，小朋友學業進步。

一個動態回顧帖文引出送贈者現身相認。（fb「大埔 Tai Po」截圖）

帖文引起哄動，獲過千網民讚好，紛紛留言稱「人間有情」、「大埔的愛」，踴躍的反應更引出當年送印花的女生親自現身相認，指自己就是寫便條的「鬼祟街坊」，並說「仲好記得當日爸爸同呀囝講嘢好有耐性，如果唔係我都唔會被吸引偷聽，爸爸示範咗咩係溫柔畀我知道」，希望他們一家人可以繼續相親相愛。梁小姐亦感到驚喜，並回應她說當年的小弟弟，現在已經中二了」，而她是其姑姐，會幫忙轉達訊息，對話非常溫馨。

帖文更引來不少網民分享類似經歷，有人稱試過在連鎖店用印花換禮品，但因不夠印花要加錢換，身旁的師奶見到隨即贈送一袋印花給她，結果慳了一百元，「大埔人很甜蜜啊！」