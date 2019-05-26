陰謀論媽媽拒讓1歲女兒打針　外國醫生神回應逆轉結果

陰謀論難以證實，但卻對社會造成重大影響，例如不少家長都質疑疫苗功效，不為子女注射疫苗，反令疾病爆發。在外國討論區Reddit就有一名醫科生分享故事，指曾遇過一名深信疫苗陰謀論的家長，拒絕讓1歲的女兒接受疫苗注射，在說服她期間，一直在旁觀察的醫生說了一句話，令該家長態度180度改變，最終妥協接受注射疫苗。

一名醫科生在Reddit討論區上分享故事，指見證過一名醫生一句神回應KO疫苗陰謀論家長。（資料圖片）

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該名網民在討論區上表示，自己是一名醫學系四年級生，當時他正在不同病房實習，當他到兒科病房實習的時候，就遇上一名深信陰謀論的家長。該名媽媽相信各種陰謀論，包括反疫苗陰謀論，故拒絕讓1歲的女兒接受疫苗注射。

樓主表示聽完陰謀論媽媽「講解」後，就向正式醫生報告事件，不過醫生知道這件事之後，只傻笑及暗示「睇我表演啦」。其後樓主跟醫生回到診症室，樓主向陰謀論媽媽展示多項科學數據，不過說到疫苗時，媽媽反而列出約15個原來，反駁疫苗比其預防的疾病更危險，而且注射疫苗只是藥劑業想賺大錢的陰謀。

醫科生準備大量數據對付陰謀論怪獸家長，但還是不夠醫生「以其人之道還治其人之身」來得簡單。（資料圖片）

一直在旁的醫生保持安靜，直至媽媽說完她的一大堆陰謀論之後，他才說出驚為天人的一句：「你有沒有想過，這些反疫苗的宣傳及口號，可能是俄羅斯或中國為了使美國人健康變差而捏造出來的呢？」

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樓主形容，媽媽在一刻之間發生「災難性的認知失調」，更笑指「我發誓我聽到她的腦因為運作不了而發出『砰』的一聲」，「這個更加荒謬的陰謀論的誘惑實在太強了」。

最後，媽媽接受一個經改良的疫苗注射時間表，樓主坦言對此感到十分震驚，因為他原來並不覺得事情會這樣發生，而醫生則向樓主偷笑，樓主直言，「我不知道這樣是否合符合醫學道德，但他X的這個結果實在太神奇了」。

（Reddit）