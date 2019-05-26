【兒子生性】便利店遇同志　台媽嗆：看了很不舒服　兒子23字神

台灣早前三讀通過同性婚姻專法，成為亞洲首例，新法於5月24日實施首天已有逾250對同性伴侶成為夫婦。但台灣社會仍有許多人是抗拒同性戀，甚至出言侮辱對方。日前一名台灣網民到便利店時，見一對男同志購物後結帳，詎料排在兩人後方的媽媽，指同志到處跑，「看了很不舒服」。惟其同行兒子卻看不過眼，當場用23個字神回，獲大批網民激讚，「這個兒子給一百分」、「兒子超帥」、「兒子很生性、很懂事」。

台媽發表恐同言論，但遭兒子以23字反駁。（01製圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該網民日前在Dcard討論區發文，指在便利店看到一對舉止明顯的男同志，兩人結帳離開後，排在他們身後的媽媽亦結帳完，卻一邊把錢收進銀包，一邊出言侮辱，「你看～這個政府開放同性戀結婚就是這樣，到處跑，看了很不舒服」。身旁的兒子卻看不過眼，即反駁「人家結婚關妳屁事，妳跟爸每天吵架，我才看了不舒服咧！」。

有台媽在便利店遇上一對男同志，坦言看了很不舒服，兒子看不過媽媽的言論，出言反駁。（資料圖片）

+ 3 + 2

該名兒子的神回讓網民激讚，帖文獲途1.6萬個讚好，不少人大讚該名兒子值100分，「還好小孩在這樣的家庭長大沒有長歪了」。亦有人認為該台媽太不尊重別人，「台灣是個多元的國家，本來就應該尊重不同的聲音與想法」、「媽媽看了不舒服，可以在心裡想就好，不用說出來造口業」，又強調可以繼續討厭、不讚同同性戀，但也要尊重別人，「不要互相批評，也請不要用言語去辱罵或諷刺他人」。

（Dcard）