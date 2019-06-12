【逃犯條例】蕭若元：和平示威獲最大支持　修例或觸動特朗普神經

資深傳媒人兼事時評論員蕭若元，近年每天都在謎米YouTube頻道發布影片評論本港或世界大事，他昨晚在最新影片中，勸喻參與反對修訂《逃犯條例》示威的巿民，尤其是青少年應拒絕暴力，因和平示威才可獲得全世界最大的支持。蕭若元指，周日（6月9日）本港有百萬人上街，成為全球媒體頭條，英國國會提出緊急辯論，「甚至可能辯論到BNO嘅權益，係唔係畀部份BNO嘅持有人去英國逗留」，而修訂一旦通過，亦可能觸動到美國總統特朗普及美國國會的神經，恐會影響香港關係法。 蕭若元表示，正因為百萬港人和平遊行，才會獲得廣大巿民支持以至世界傳媒關注，罷工罷課罷巿的威力非靠暴力可以達到，如出現暴力場面就會被污名化，呼籲示威者要和平，「如果你一打就輸了」。

6月12日有大批示威者在金鐘政府一帶集會，其間與警方發生衝突，警方曾發射布袋彈及施放催淚彈。（張浩維攝）

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蕭若元亦有參加周日的遊行，他昨日在片段中勸告青少年，指周日晚衝擊警察行動令不少人被捕，內地媒體沒有報道遊行情況，卻把衝擊片段剪輯播出，「呢幾分鐘片，衝擊警察、縱火，嚟污名化你哋」。他引述塞爾維亞（Serbia）示威，指無論多少人示威，到最後如果有一分鐘暴力，新聞便會報道暴力，令示威者的訴求沒有了道德呼喚。

蕭若元喻勸示威者靜心反思，「究竟乜嘢會令香港人得到更多人嘅支持？究竟係百萬人和平示威，還是衝擊警察？哪一樣得到國際支持呢？」。他指現時國際支持，是因為香港人有一百萬人出來示威，更成為國際傳媒的頭條，而英國國會亦緊急辯論，「甚至可能辯論到BNO嘅權益，係唔係畀一部份BNO的人到英國逗留」。他又提到事件會牽動美國總統特朗普及美國國會的神經，或會用香港關係法來恐嚇特區政府，這些事都是靠和平示威來造成，而不是到最後的那數個小時的衝擊造成。

蕭若元勸集會者要和平示威，稱會更有力量獲得全世界支持。（ memehongkong YouTube頻道截圖）

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近日響應罷工罷巿罷課的人士、商戶及團體不斷增加，蕭若元指這亦是百萬人和平遊行後而獲得的支持，「如果一衝擊，喺國際上就無人同情你，亦得不到聲援，亦唔會有更多香港人加入」。他指和平示威那一刻，「你就完全啱晒，對方就錯晒」，示威者掌握了道德高地，讓大家去支持去對付沒有道理那一方，「如果你一打就輸了」。

蕭若元認為印度聖雄甘地式的非暴力公民抗命才是唯一的方法，又以2016年農曆新年旺角「魚蛋暴動」為例，「如果嗰次都沒用，咁噚日嗰次有冇用呢？得唔得到人支持呢？」他指越是使用暴力，就越少人參加，因恐怕被拖累。又指如果使用武力衝擊，恐怕會讓解放軍有藉口出動，甚至如果多人暴動，「香港局勢不穩，一定宣布戒嚴」。他稱經過過去數年的判決，已讓年輕人看到衝擊後果，他亦認真勸告那些預備示威的人，如旁邊有人做出暴力舉動，一定要制止他們，「否則香港這個運動，一定會邁向悲劇收場」。