毒L指數逐級分析　評估出pool難度　網民讚中肯：人生第一個5**

一年容易又完Sem（學期），大家今年出到pool未？facebook專頁「CUHK Secrets」近日刊登一篇投稿，分享「A0毒X Level」，從外貌、衣着、性格等各方面，分析各級毒L特徵及出pool難度，當中分為Level 1至「5**」，帖文引起極大迴響。大家都紛紛為自己及朋友評分，有人認為第一和二級根本不合格，「邊忽毒」，亦有大量網民衝出來認頭「毒L之最」，直言「人生第一個5**」。

帖文以7級來分析沒有拍過拖的毒L指數，指最輕微的毒L多數都是外貌端好，整齊企理，有不少異性朋友，只要稍為熱情主動一點，出Pool沒難度。而升一級則是擁有一班巴打，但異性朋友很少，只要多加練習跟異性溝通，有拖拍同樣指日可待。

第三至四級則是外表欠佳，朋友不多，同異性傾談有欠溝通技巧，出pool難度增加。第5和5*級人士身邊都是小量毒L朋友或幾乎沒有朋友，儀容不太乾淨企理，平時不大機會接觸異性，「準備做魔法師」。

↓↓↓ 即睇毒L指數逐級分析 ↓↓↓

+ 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

不妨叫埋其他毒L朋友一齊測！（《愛回家之開心速遞》劇照）

至於5**最終極一級，則是全個sem都自己一人，沒形象可言，不但是異性絕緣體，「企你隔籬都覺得失禮，不論男女所有人都唔想同你扯上關係」。

帖文引起熱議，不少人都覺得分析尚算中肯，網民紛紛標籤朋友一起評分。但有人認為1、2級並不合格，談不上是毒L，亦有人指自己每個層次及不同範疇都被說中，更多網民稱自己終於能取得5**佳績，「點解DSE冇呢科」、「難得有野可以5**」。