公司要求去廁所先向主管WhatsApp登記　網民諷：不如要求用尿片

上司為減少員工偷懶機會有很多方法，但去廁所前要先登記，確是奇聞。有網民近日在討論區發文，指其公司為了避免員工去廁所期間偷懶，要求員工在上廁所前先向部門主管WhatsApp登記，雖然實施半年有成效，卻引發另一問題，員工每次上廁所的時間更久，導致廁所門口經常出現人龍。帖文引起熱議，有網民直言此制度下，「慘過集中營」。

有網民近日在討論區發文，指其公司為了避免員工去廁所期間偷懶，要求員工在上廁所前要先向部門主管WhatsApp登記。（資料圖片/GettyImage）

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有網民在香港討論區以「去厠所前要向部門主管 whatsapp 登記」為題發文，指該公司為減少員工在廁所「吞 pop」情況，要求員工去廁所前向部門主管WhatsApp登記，以記錄上廁所次數。樓主稱實施半年以來，效果不錯，但同時出現漏洞，就是大家去廁所的時間較長，「好多員工直接躲喺厠格裏面唔出來」，導致門口經常出現人龍。

樓主表示，自己曾跟董事開會商討問題，亦有聲音認為應取消登記制度，「但係唔登記，啲人就成日儲埋啲屎尿屁返公司先痾，浪費曬公司嘅人力資源」，遂向網民請教：「到底條路應該點走下去？」。

帖文引起過百網民留言熱議，有人直言登記措施是否低能，「以後填表、考試、審查先可去廁所啦」，亦有人認為制度只會令員工更難專注工作，「坐響度唔代表做緊嘢，大部分人都係釣緊魚，去過廁所反而可以諗緊橋」，又有網民揶揄，「不如公司要求員工用尿片，收工先換片啦」。有網民則曲線建議，可以登記出入時間，「使唔使講埋去辦小定辦大事？」但亦有人認為，公司設登記制度，證明有員工做壞規矩，「一個唔生性，結果累全家」。

（香港討論區）

有網民指有公司要求員工去廁所前，要向部門主管WhatsApp登記。（香港討論區截圖）