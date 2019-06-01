日本東京奧運將於2020年舉行，日本國內已開始就各場門票進行第一階段抽選，不過身在海外的體育迷，又不想錯過這場4年一度的全球盛事，可以怎樣做呢？又有甚麼需要注意及提防呢？

東京奧運、殘奧會吉祥物MIRAITOWA手持奧運火炬。（路透社）

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開幕式、閉幕式及比賽的門票可以怎樣買？

東京奧運及殘奧日本國內門票抽籤申請於周三（2019年5月29日）已經截止。要抽取門票，大眾首先要於官網申請ID帳戶，官方近日公布數字，ID登錄總數一共有逾750萬件，而當中有36萬個帳戶是於截止前的半日新登記，可見競爭非常激烈。

不過經ID登錄申請只適用於居住在日本的人，海外民眾想購買奧運門票，需透過其居住地區的地區奧委會或票務代理訂購門票，而香港中國旅行社有限公司被委任代售香港區門票，中旅社facebook日前更新，指正努力向東京奧組委確認門票細節，期望於下周四（2019年6月6日）或之前公布詳情。

東京奧運2020：東京奧運將從世界各地招募8萬名義工協助活動進行，屆時一眾義工可以與奧運吉祥物共同努力。（視覺中國）

如何分辨假冒網站？

大會表示，連接東京奧運官方網站的網址只有3個，分別是「tokyo2020.org」、「tokyo2020.jp」以及官方商品販售網站「tokyo2020shop.jp」。

惟當地媒體已發現過千個假冒網站，利用「tokyo2020」、「olympic」、「japan」等單字組合成為網址，部分更涉及詐欺等不當行為，例如在開啟網頁後，便會出現「系統警告」、「安裝最新軟體」等訊息，要求用戶購買假的安全軟體；亦有些網站會連結至國際結婚仲介業者及成人網站等。

日本國內門票抽籤結果將於本月20日（2019年6月20日）公布，當地人需於7月2日前登入官網完成付款手續，惟組織委員會提醒，抽籤結果的電郵中不會有任何外部連結，為確保安全，建議中籤者還是登入官網再度確認。

山頂位都照殺！買門票有什麼最終手段？

留意2020年春季的公布！如果抽籤後仍有買剩門票將再次公開發售，而官方亦將開設二手門票交易網站，給最後無法出席觀賽的人放棄門票，轉賣給其他人。另外，愈接近比賽日期，工作人員及記者區的位置等亦可能空出來，追加販賣給公眾，當中不少可能是景觀一流位置！

看不到比賽，不如看聖火傳遞？

喜愛到日本旅遊的人留意！大會公布長達121日的聖火傳遞路線，火炬傳遞將於2020年3月26日起巡迴日本47個都道府縣，路線由北海道延至沖繩，98%的當地居住人口都能在一小時內到達巡遊路線，可謂非常親民！換言之旅客亦可留意自己去旅行的日子會否剛好遇上巡遊，一睹被譽為「史上最美」的櫻花聖火火炬。具體路線將於2019年底前決定。

火炬傳遞起點為福島核事故應對工作據點的「J-Village」，路線覆蓋東日本大地震的災區、各地的世界遺產和名勝，向外界傳播「重建奧運」的理念和地區魅力，例如捱過海嘯、岩手縣陸前高田市的「奇蹟之松」、2016年經歷地震的熊本城、富士山周邊、姬路城、長野冬奧賽場的白馬跳雪競技場等。

東京奧運火炬：火炬以鋁製成，當中有約有3成的鋁來自岩手、宮城、福島3個受災縣總共824戶臨時住宅。（美聯社）

想成為東京奧運義工？

申請成為東京奧運義工早已截止（2018年12月），大會指目標招募8萬人，但最後共收到逾20.4萬人申請，當中9個範疇中，最多人申請成為比賽會場的工作人員，11.9萬人爭只有約1.5至1.7萬個義工位置，惟駕駛義工方面則比較少人申請，只有6千人左右，未及大會1至1.4萬人的預期。

不少面試及迎新活動都陸續舉行，申請了當義工但還未收到通知的朋友不用怕，到2019年7月大會仍會繼續發出邀請，如果不幸落選，將在2019年9月收到最後通知。如果成功申請，海外義工將在2020年6月左右到日本參加研修。

（朝日新聞、NHK、東京奧委會、路透社）