【剪髮中伏】大埔女想剪飄逸短髮　頭頂被偷薄至1cm　轟師傅亂嚟

剪頭髮有時是個大冒險，尤其是幫襯不相熟的髮型師時，中伏機率即時大大提高。有大埔女街坊今晨於facebook群組發文，大呻近日到區內一髮型屋，短髮的她向髮型師提供參考相片，要求「跟原有髮型收短」，但對方落刀時彷彿毫無章法，最終更將其頭頂部分頭髮「偷薄」至1至2cm短，看起來如直豎頭頂一般，令她大感不滿，質疑對方根本不懂剪髮，利用她的頭髮「作實驗」。

有大埔女街坊大呻近日到區內一髮型屋剪髮的中伏經歷。（fb群組「Tai Po大埔」圖片）

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該名中伏女街坊今晨於fb群組「Tai Po大埔」發文，稱因相熟髮型師退休，近日嘗試到大埔廣場一髮型屋剪髮，不料得到惡夢般的後果。樓主說因初次光顧該髮型屋，沒有相熟師傅，店長遂指派一名年輕女髮型師給她，洗剪吹費用為138元。

樓主說，女師傅的洗頭技術「還可以」，她於剪髮前要求對方「跟原有髮型收短即可」，惟師傅表示因頭髮已變長，難以判定原型，「傾完一輪佢都唔知我要乜」，她只好於網上找一張與原本髮型類似的圖片給對方參考。

溝通一輪髮型師仍未了解樓主的要求，她只好於網上找一張與原本髮型類似的圖片給對方參考。（fb群組「Tai Po大埔」）

她形容，女師傅落剪時一直很猶豫，「毫無章法一時剪下前面，一時後面，一邊剪一邊吹」，同行的母親見師傅「在後尾枕越剪越短」時亦感不妥，即時制止對方，樓主亦對師傅「完全失去信心」，即時付款離去。

樓主回家後才發現，頭頂上曾被師傅作「偷薄」的數撮頭髮竟被剪短至1至2cm，感到非常不滿及無法理解，質疑該名師傅技術根本未到家：「我真心認為該名『師傅』完全不懂剪髮，並以本人的頭髮作實驗。如此質素及專業水平，大家小心為上！」

她之後貼出參考圖及中伏後效果圖供網民參考，可見參考圖中的短髮為輕鬆捲曲，充滿空氣感，而樓主的頭頂卻有部分頭髮被剪至不同長短的平頭裝一般，兩者差距極遠。她直言髮型及價錢均難以接受，「如果$138係ok，歡迎大家以身試髮」，又指當初已對髮型師沒有太多要求，惟效果實在不合理，「話得係師傅，都要有返啲操守，剪唔到可以出聲，畢竟頭髮要見人！」。

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網民看過相片都同情樓主遭遇，深感幫襯相熟髮型師的重要，「唔係個個『髮型師』都有好嘅理解力同好技術，真係要搵剪開又啱心水嗰位先得，髮型真係好緊要㗎」，又認為剪髮質素與價錢未必掛鉤，「人同人之間相處啫。我試過剪幾百蚊，都唔及$60元快剪知我心意」。亦有不少網民看到參考圖後以為是樓主的剪髮效果，安慰稱「其實都幾靚」，後來才看到真正的效果圖，即驚訝問表示「個師傅玩嘢？」，「138改變命運」。