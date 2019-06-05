【甜蜜的負擔】自貼家中「奶樽海」　兩子爸爸：洗到懷疑人生

初為人父人母當然十分興奮，不過亦是疲累的開始。有台灣爸爸貼出家中洗手盤中「奶樽海」的壯觀畫面，直言「洗到懷疑人生…」帖子引來不少網民共鳴，紛紛貼出洗奶樽的圖片，稱是「每個爸爸的必經之路」。

有台灣爸爸貼出家中洗手盤中「奶樽海」的壯觀畫面，直言「洗到懷疑人生…」。（fb「爆廢公社」圖片）

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該名台灣男網民在facebook「爆廢公社」發文表示，自己有兩個孩子，大的1歲7個月，小的不到2個月，「大的正常三餐，睡前配方奶，小的4h，母乳瓶餵」。他貼出家中洗手盤的相片，可見至少有超過10個以上的瓶子，加上奶嘴、奶樽蓋等，可以想像清洗要花不少時間，樓主還指這只是一日的份量而已。

面對滿滿的奶樽，樓主也向所有爸爸致敬，「各位下班後，低頭不語，默默的搓搓洗洗，有時洗到懷疑人生，辛苦爸爸們」。

帖子引起許多爸爸共鳴，「這樣比起來我小菜一碟」、「每個爸爸的必經之路」、「我老公應該很慶幸我是親餵」、「這奶樽量有誇張」、「還可以啦！洗一洗，日子也就這樣過去」，亦有人認為「洗完很有成就感吧！」有爸爸就分享心底話，「我走過來了，但相信我，等孩子國中以後，你會懷念baby時期的，好想回到那時候」。

有媽媽則表示羨慕，「拍拍手，能幫老婆分擔就是好老公」、「別人的老公總是不讓我們失望」、「下班後還會幫忙做家事！真男人！」