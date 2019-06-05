【警世文】女友回家險被陌生男跟上樓　電話打極唔通嚇死連登仔

女生夜歸時被陌生男尾隨時有發生，故提高警覺性非常重要！日前一名連登仔發警世文，提醒各男朋友應盡量送女友回家，他稱有日送女友回家時，已被一名大隻光頭中年男士盯着，其後更尾隨女友步入大廈，嚇得他馬上致電女友，惟電話不通，當確定女友安全後，才得知該名男士曾在大廈大堂徘徊，最後全靠女友機警，才未有發生意外，故奉勸各男士應盡量送女友回家。

連登仔表示日前送女友回家時，險被一名陌生男尾隨上樓，嚇得他馬上回頭救女友。示意圖。（資料圖片）

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該連登仔「薜家燕窩粥」今日凌晨在討論區發文，指昨晚跟女友吃過晚飯後便送她回家，二人在樓下已被一名大隻光頭中年男士盯着，「嗰陣都覺得條友奇奇怪怪」，其後對方更尾隨女友步入大廈，因大廈沒有保安員，「行咗兩步覺得唔對路就諗住打畀女朋友」，詎料電話不通，令他相當擔心，「心諗呢鑊大檸樂 ，唔係瀨咗嘢呀嘛」，隨即走回大廈，「諗住等下一個住客入嚟嗰陣即刻衝入去」。

樓主交代事發經過：

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其間樓主不停致電女友，幸好打第二次時終於接聽，原來女友也覺得被陌生男尾隨，「行到一半，覺得條友鬼鬼祟祟」，故不敢進入升降機，「驚個麻甩佬知道佢住邊層」，便打算在大堂等待有其他住客才進入升降機。樓主指當時陌生男在大堂徘徊及盯着女友，其後可能見事敗，才進入升降機，他坦言嚇得捏了一把冷汗，而女友接聽電話後，亦馬上跑出大廈找他。

帖文引起不少網民熱議，認同應要送女友回家：

經此驚心動魄一幕，樓主奉勸各位男士，尤其是女友住得偏僻，或者住深水埗等治安差地區，「真係盡量一定一定一定要送你哋嘅女朋友返屋企」，否則發生意外便後悔莫及。

不少網民見狀紛紛表示嚇餐飽，認同要望住女友入大廈才安心，亦有人質疑樓主女友衣着暴露，才引起陌生男尾隨，但有網民則認為如對方圖謀不軌，衣着打扮根本不是重點，「外國都有報導同展覽講過性暴力受害人嘅衣着其實好普通」。另有網民斥樓主寵壞女友，有人則反駁稱「唔係話要寵佢定點」，而是身為男友應有保護女友的意識，「如果你真係咁愛佢，就唔會想佢有任何機會出事」。

（連登討論區）