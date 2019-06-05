【世界環保日】內地網紅稱去公園執垃圾　CCTV踢爆真相係做垃圾蟲

網紅為了出位，可以去到幾盡？內地有網民日前聲稱要呼應6月5日世界環保日，前往北京一個公園執拾垃圾，她在微博發文即出還引來過千人點讚。不過，公園的工作人員翻查監控影像後，發現這名網紅是拉了4袋別人收拾好的垃圾到該公園，先拍照扮成「收拾後」畫面，再拆開所有垃圾亂出拍照，扮成「收拾前」場境，事後遺下一地垃圾揚長而去。網民得悉真相後超傻眼，揶揄道：「這次你真的紅了。」

網紅上載一張執垃圾照片，稱要響應世界環保日。（微博圖片）

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丟垃圾去扮執垃圾的網紅微博名叫「cccci鄭家宜」，她上載了一組照片，只見她拿着兩支掃把，身後有大量垃圾散落；另一張照片顯示她已經收拾好垃圾，一共包成4個麻包袋，每袋都半個人那麼高，她還在照片中標示「6.5世界環保，讓我們一起努力保護環境」。

鄭家宜在帖文稱自己是「藍天保衛戰我是信相以為真，紛紛留言「人美心更美」等讚美話。

惟事實真相卻大逆轉，該公園的管理處職員在帖文中回覆，問這張照片是否6月3中午拍的，鄭家宜直接承認，還說「公益嘛，就是不說只做！加油哦」。豈料這職員卻來個大踢爆，原來當日下午3點，有保安員巡邏時發現公園跑道近湖邊處離奇出現大量垃圾，他們翻查鏡頭，發現有兩名女子曾用單車分2次載了4個大麻包袋，內裏相信是別人收拾好的垃圾，女子打開麻包袋，把垃圾倒出四散後拍照。

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從職員上傳的監控鏡頭畫面所見，其中一名「倒垃圾」女子正是鄭家宜，鏡頭拍到她們將大量垃圾倒在湖邊後不停拍照，然後揚長而去，根本是做垃圾蟲。影片踢爆她是先與4袋垃圾合照，然後再把垃圾倒出扮執拾，卻將照片的順序倒轉，假裝在公園「執拾」了4袋垃圾，可見她為求出位而亂拋垃圾，極度缺德。

真相被揭穿後，鄭家宜馬上失蹤不再回應，而網民們得知受騙後紛紛批評她的惡行，「明擺着做秀，就這裏那麼多保特瓶（膠樽），其他地方這麼乾淨」，亦有人質疑她丁點兒公德心都沒有，「裝完了，好歹也把垃圾收回去吧？」，「拋得滿地垃圾，累公園職員收垃，該賠償」。

（微博）