【黑人問號】搭JR瞓醒驚見到達「？」車站　日女：以為去咗異次元

日本一名網民日前在JR上睡着了，想不到一覺醒來，發現窗外車站的名字看起来竟像一個問號「？」，令她大吃一驚，甚至以為自己誤闖進「結界」，引來網民熱烈討論。

日本網民貼出圖片，表示坐JR上學途中，看到車窗外的站名竟然是一個「？」。（inakamusume Twitter圖片）

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日本網民inakamusume在Twitter貼出圖片，表示上學途中，在電車上以為自己睡過頭了，猛然起身看看自己在哪裏，想不到看到車窗外的站名竟然是一個「？」，令她驚訝，「我想知道我是不是在車站般的異次元世界迷失了」。

從她上載的照片可見，月台中央有站名的牌，從對面月台看過去，站名活像一個問號「？」，讓人摸不着頭腦。相片引來網民熱論，「確實遠遠看著像個『？』」、「好像是外星人的車站」、「我在高中時經過這站都有同樣的法」。

原來，這個神祕的問號車站早已成為當地的經典話題。其實車站位於日本三重縣的「津駅」，車站名字單字一個「津」，並以日文假名寫成「つ」，下面標註了漢字「津」，因此從遠處看起來，就像一個問號。

其實這個是位於日本三重縣的「津駅」，以日文假名寫成「つ」，下面標註了漢字「津」，因此從遠處看起來，就像一個問號。（三重career-base網頁圖片）

一般日本JR車站都是漢字下面標註假名的，但不知為何，津站用了和其他站相反的方式展示車站名稱。有專家也對此表示，如果不將站名標註統一，容易引起混亂。

（綜合）