台爸曬超聲波照　4月大胎兒比V打招呼　網民大讚：以後很會自拍

透過超聲波，看到胎兒健康就是父母最開心的事。台灣一名新手爸爸在facebook大曬2張超聲波照，當中4個月大的胎兒竟懂得大擺姿勢，大派「V」字手勢及張開小手說「HI」，讓他忍不住笑問：「各位大大孩子在裏面都這麼皮嗎？」

該名台灣男網民貼出了2張3D超聲波照。（「爆廢公社公開版」fb圖片）

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該名台灣男網民在facebook「爆廢公社公開版」貼出了2張3D超聲波照，當中胎兒已發育得相當成熟，可以看到其頭部和輪廓。照片中，胎兒保持着「三七面」，並朝儀器鏡頭伸出左手，放在臉前張開手掌比出「5」，像是在對爸爸媽媽打招呼說「HI」一樣。另一張照片中，胎兒更擺出「剪刀手」，微笑放在下巴上，像要說「YA」一般，十分搞笑。樓主也笑言，「各位大大孩子在裏面都這麼皮嗎？」

另一張照片中，胎兒更擺出「剪刀手」，微笑放在下巴上，像要說「YA」一般。（「爆廢公社公開版」fb圖片）

帖子吸引了逾3600多人讚好，不少人大讚可愛，「好活潑的孩子」、「也太可愛了」、「看來是個聰明又活潑的孩子，真是好福氣」、「恭喜你有個以後很會自拍的寶寶」。此外，樓主也透露，自己和寶寶很有緣分，「胎夢2次，第1次去產檢，回家他就夢給我看是男孩子；今天4個月去照，更加確定是男寶寶」。