【熱評】從太興上巿看翠華股價下挫路徑　毛利率逾70%咁計出嚟！

文：李聲揚 太興（6811）上市，唔少人寫過。你睇到這篇文時已經截埋飛，所以唔係叫你抽唔抽嘅建議；倒係想講下，冇耐前翠華（1314）就出盈警，講到營運情況好惡劣。而太興就好似越撈越掂條數靚仔上市。係咪平行時空？大家係咪講緊同一個宇宙？兩間公司定位真係咁唔同？定有其他原因？ 首先搞清楚，幾時上市，決定權在公司。除非十分危急，否則公司點都揀盤數靚時先上市，盈利亦都唔多唔少有啲水份。呢啲古今中外皆然，佢在暗你在明。翠華當年上市盤數都係靚仔的。

港版Iron man藝人郭偉亮亦有出席太興上市記者會支持。（洪嘉徽攝）

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翠華上巿6年3度發盈警

而翠華今次嘅盈警，絶對預計之中，公司上市6年，今次已經第3次盈警。舊年全年（三月年結）賺8000萬（港紙，下同），今年頭半年先得1440萬，全年唔大跌就假。更唔好講公司全盛時期一年賺成1.6億。

但，係公司個別因素，定成個行業係咁？呢個行業大家日日接觸，係顧客甚至係員工。大家都知年年加價，但舖租人工亦年年加，到底拉勻影響係點？

好彩，呢個中式連鎖快餐店嘅市場，相當成熟，幾間公司都上市（不過美心冇獨立上市，而亦唔止做連鎖快餐），透明度夠晒高。睇太興翠華之餘，可以睇埋佢哋同業。

比個概念大家，講龍頭一定係大家樂（341），市值過100億。同宗嘅細佬大快活（52），近年表現其實仲好過大佬，但講緊未夠40億市值，仍需努力。太興呢？視乎定價同上市後表現，大約同大快活咁上下市值。翠華？就唔好提了。高峰時有大半間大家樂咁大，近80億。而家？10億唔夠。市值蒸發七八成。

呢個行業競爭又激烈，亦唔係有咩專利或好高科技，基本上就係優勝劣敗，股價反映一切。龍頭大家樂，曾經係基金愛股香港傳奇，傳說中嘅十倍股十年股，但近年就麻麻地，股價浮浮沉沉，甚至未必跑得贏恒指（視乎你拎咩時段）。細佬大快活反而後起之秀，好多時跑贏大佬，但近兩年都係麻麻地。肯定個行業，呢兩年都係麻麻地。

翠華集團於2019年6月6日收巿時股價為0.68元，沒起跌，但其上巿以來股價走勢都是向下。（google截圖）

七成毛利率原來未計……

但，拍埋翠華度，就兩間都係大幅跑贏。近5年買翠華，絶大多數位買你都係輸錢。可見行業麻麻地，但個別公司股價表現就更差。

原因係乜？普通人會直覺去諗：啲嘢難食。但，間間都難食㗎啦，實在不見得股價領先嘅大快活就好食過大家樂好多，甚至我有時都未必分到邊間打邊間。正如米芝蓮餐廳一樣執笠，香港高檔餐飲上市公司嘅表現亦不見得好。股東唔係食客，有冇錢賺先係重點，而不見得好食就會好賺，甚至兩者係有啲矛盾嘅，冇睇《食神》咩？

之前有報道比較四間公司嘅毛利率，又係美麗的誤會。講太興翠華毛利70%樓上，大家樂大快活就得10%多啲。不必怪責記者，好忙的，但諗下合唔合乎常識？當然寫稿嘅都係照抄公司年報，而公司年報真係咁寫的！但純係因為用唔同標準，翠華太興就只計食物成本，大家樂大快活就人工舖租之類都計埋，出嚟咪爭咁遠。咁都得？冇話唔得，唔同會計標準啫。咁啱太興同翠華都係安永做核數師。

所以講到尾，要比較，睇純利。一拍埋去，一目了然。大家樂純利就喺4億幾5億幾浮浮沉沉，大快活就明顯好啲，反而翠華純利就一路跌落去，同股價一致，幾咁簡單。

生意呢，其實普遍收入都係越做越大的，好易理解。首先年年加價（冇聽過會減價），間間都係。況且一般都係擴張，多啲分店，開新品牌，甚至做收購。真係要睇核心表現就要睇平均單價呀，同店銷售之類，呢度唔細講。但收入慢慢升，就好基本，幾間都做到，但又係除咗翠華，收入都原地踏步，都幾大鑊。

翠華上巿6年先後3度發盈警。（資料圖片）

收入增長慢兼純利跌，責任誰屬？

但只係收入升唔夠，有幾多利錢落到去純利先緊要。你睇純利率，其實差不多間間都係受壓，特別係近兩三年，只差受壓幅度幾多。例如加埋價都係唔多夠冚成本，人工啦（最低工資特別大影響）、租啦，而太興居然做到純利率升，又睇下之後點。

但真係要比較，你都見到，翠華幾年間，由純利率冠絶同類上巿公司，變成最低嗰間。係咪嘢食成本貴咗但仲要畀好啲你食？梗係唔係（況且，畀好啲你食可以加價啫，人工舖租升？你估剩係佢升咩。

收入增長又差過人，純利又跌得快過人，梗係有啲問題，管理層責無旁貸。之前都有報道講過，翠華多關聯交易。早兩年試過貴價同大股東買工廈，又有納空租畀大股東老婆間舖之類。有披露又有小股東舉手，合法，吹唔脹。只能講其實呢啲東西，好多上市公司都有，但搞還搞，唔好影響到條底數囉。

所以講到尾，都係帶眼識人。原來咖喱牛腩奶油豬易整（大家樂大快活一樣有），人心先難測。睇咁多數字，最緊要都係估下大股東管理層信唔信得過。呢啲就唔係彼德林治式生活投資法，日日食燒味飯飲咖啡奶茶可以知道的了。

翠華內地業務的比重較高。（資料圖片）

大陸人先食？

最後補多樣嘢。講起翠華股價不濟，除咗鬧管理層，以及話嘢食難食外，仲會有人講：大陸人先食！

「大陸人先食」同純利表現有何關係？我都唔係好知。但我留意到樣嘢：呢三間公司嘅股價表現，好似同內地業務嘅比重成反比。我冇在內地食過大快活，唔講都唔覺有，內地收入佔佢5%左右。大家樂呢？我在深圳成日食，內地收入佢10%多啲。翠華呢？內地收入佔佢超過30%

呢個「內地業務越多，股價越唔掂」嘅關係，照計冇乜科學根據，可能純屬巧合，定因為水土不服地大勿搏（冇打錯字）競爭太大？大家樂之前亦都撤出晒華東，只剩返華南市場（再講遠啲，公司92年已經在北上廣開分店，當然失敗）。

太興呢？內地都佔兩成幾收入。不過勁在開到去瀋陽，我幫襯過！好似冇見到有咩香港餐廳可以開到上東北（滿記例外，但糖水舖易搞好多）。太興亦都開到去台北，目測生意都相當好，台灣人對香港燒味茶餐廳十分受落，信義新光三越間檀島排你幾個鐘。冇記錯的話，大家樂大快活翠華都冇開到去台灣。似乎太興嘅大中華定位又同其他幾間唔同，又睇下之後會點。

作者為證監會持牌人士，並未持有文中提及股票。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）