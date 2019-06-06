【林志玲結婚】44歲女神嫁日男AKIRA　閃婚者可能遇到的5大危機

有「台灣第一名模」44歲凍齡女神林志玲，今日宣布跟37歲日本男團「EXILE」成員AKIRA閃婚。兩人於2011年因舞台劇《赤壁～愛》扮演夫婦而結緣，去年開始僅交往半年，雙方今日在台灣和日本辦理結婚登記，正式成為夫婦。

林志玲在微博宣布，與日本樂團EXILE成員AKIRA結婚，二人僅交往半年。（微博圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

林志玲在IG向粉絲宣布好消息，說：「愛與勇氣，我結婚了。」女神閃婚消息震驚娛樂圈，不少人向林志玲送上祝福，望她有美滿婚姻。但亦有人擔心兩人了解不夠，加上屬不同國籍，文化背景不同，恐閃婚後會難以適應。事實上，歷年來有不少人談論婚閃的好壞處，綜合專家及網民意見，閃婚者最少可能有5大危機：

1.性格不合

熱戀情侶都會被戀愛感覺沖昏頭腦，眼中只看到對方優點，缺點卻被隱藏起來或視而不見，認定對方是一生中最愛，但當兩人共同生活，性格磨合就成為一大考驗，熱情冷卻令期望出現落差，未能克服就會出現感情裂縫。

2.雙方家庭的期望

結婚是兩個人的事？錯了，結婚最少是兩個家庭的事，當雙方家人親友對這段婚事有不同意見，夫婦就容易各自成為磨心，尤其是生育及與對方雙親相處的問題，處理得不好恐怕釀成家庭衝突，危機擴大而破壞感情。

3.真的甘心結婚？

結婚跟戀愛有本質上的不同，那是一生一世的承諾，如果有一方「未玩夠」而稍有動搖，傷口會不斷擴大，容易抵受不住誘惑而出軌，釀成婚姻破裂。

4.他/她所不知道的過去

在熱戀的時候，誰都會把愛人的缺點全面擁抱包容，但如相處時間未有透徹了解對方的過去，或者其中一方有所隱瞞，到閃婚後一旦遂漸被揭穿，包括那些不堪入目的過去，就可能被視作謊言，夫婦間失去信任，令婚姻出現裂縫。

5.價值觀不同

熱戀的情侶一般都會不計較地方向方付出一切，但結婚後進入穩定期，日常的衣食住行到人生規劃都要跟對方同步，如價值觀不一樣，就會從小事開始爭吵，然後到日常生活細節都不協調，最難堪情況可能變成困獸鬥，身心俱疲下可能要分開。

藝人閃婚例子：

+ 9 + 8 + 7

閃婚是激情又浪漫的決定，不少網民認為，閃婚雖是一場大冒險，但當中有危也有機，因為共同生活時也可能發掘更多對方的好處，而近年更興起「婚內戀愛」，即先結婚後再談戀愛的說法。說到底，能不能結成夫婦是看那一刻有多愛對方，而相處久了也不一定是愛，所以閃婚後能否美滿生活下去，還要看夫婦間如何維繫，而過去確有不少成功例子呢。