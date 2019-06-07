會塗防曬嗎？台黑人大學生打破「非洲七大迷思」　最討厭被問…

種族和膚色不同可能會導致誤解，只要坦誠詢問就會得到答案！台灣facebook專頁「熱青年Show吧」近日為非洲東部風災籌款，找來兩名在台灣讀書的南非女生，還請教了黑人朋友們最討厭聽到什麼問題，過程看似非常搞笑，但卻打破了一般人對非洲的迷思。其中最令黑人傻眼的問題，原來是他們經常被問：「你們擦防曬會變白嗎？」

林琪蘿和何嫣達最討厭被問為什麼這樣黑。（「熱青年Show吧」授權影片截圖）

非洲人最討厭的問題，按圖請看↓↓↓

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熱帶氣旋「伊代」（Idai）今年3月吹襲非洲東部，包括莫桑比克、津巴布韋和馬拉威等國嚴重受災，造成多人傷亡，多地被洪水淹沒，逾370萬人受影響。「熱青年」日前為災區居民籌款，找來兩名來自南非、留台6年的大學生林琪蘿和何嫣達幫忙，她們亦自發在台灣為非洲災區籌款，協助災民重建。

影片明言是「黑人問號！？打破非洲七大迷思」，所以主持人問到兩名大學生，到底非洲人最討厭被問甚麼問題？其中最令人傻眼的是有人會問她們為什麼這樣黑，她們只能雙眼反白去回應：「一出生就很黑。」結果還常有人追問她們能否白回來，甚至問：「防曬會變白嗎？」她們只能解釋：「我們洗不回去，也不會變白，黑是因為天生就是黑。」但她們是仍會塗防曬的。

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熱青年找來一名來自科特迪瓦的餐廳老板幫忙，做非洲食物為受風災影響的非洲國家籌款。（「熱青年Show吧」授權影片截圖）

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許多黑人愛弄出鬈鬈的辮子頭，但居然還真的有人問這是否天生，而最令兩名南非女生介意的，是有些人問的時候「手已經摸過來了」，完全沒有問頭髮的主人願不願意被摸。她們又澄清非洲人看野生動物都是要去動物園，例如去國家公園看，還要坐在鐵籠車上，「但狗是有養的」。

熱青年聯同兩名旅台非洲大學生，到車站義賣非洲食物籌款。（「熱青年Show吧」授權影片截圖）

英國講英文、德國講德文，那非洲有沒有非洲文？兩人解釋沒有非洲語，南非也沒有南非語，不同種族間有自己的母語，「遇到不同種族，用英語溝通」。

熱青年指，他們相信「台灣最美的風景是人」，所以才決定號召台灣的黑人朋友一起幫派義賣，順便打破大家對非非洲的迷思，有機會認識到非洲朋友就不會尷尷尬尬，「我們希望身在遙遠非洲的『家人』都能感受到這份來自台灣的愛與祝福！」

（facebook專頁「熱青年Show吧」）