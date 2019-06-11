私家車擋風玻璃遭砸碎　車主一睇　兇器竟然係豆腐

豆腐都能夠砸爛玻璃？黑龍江一名女子早前發現其座駕的擋風玻璃被高空擲物擊碎，走近查看時發現「兇器」竟是一磚豆腐。由於找不到「疑兇」，女車主只能自費換擋風玻璃，她質疑是停車場附近屋苑的高層住戶「貪方便」隨手亂扔，直言「如果砸到人身上，不是骨折就是人命」。

黑龍江一名女子早前發現其座駕的擋風玻璃被高空擲物擊碎，走近查看時竟發現「兇器」竟是一磚豆腐。（梨視頻截圖）

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事發在本月一日，居於黑龍江佳木斯的張女士清晨突然收到電話，獲告知其私家車被高空擲物擊中，她即到樓下停車場查看，發現車頭擋風玻璃有呈圓形的碎裂痕迹，上面有一攤白色像漿糊的物體，細看之下才發現是豆腐，「雪白的看不到玻璃碎了」。

張女士指，平日都會將車停泊於事發的公共露天停車場，認為該停車場旁邊只有住宅，相信保安問題不大，詎料遇上高空擲物。

張女士質疑停車場附近屋苑的高層住戶高空擲豆腐，直言「如果砸到人身上，不是骨折就是人命」。（梨視頻截圖）

她估計，豆腐是從停車場旁邊的住宅大廈高層掉下，在重力加速度的影響下造成巨大撞擊力，「沖擊力這麼大，肯定不是10樓以下的」。不過由於範圍太廣，難以追緝擲物「兇徒」，她只能自認倒楣，自費更換一塊新擋風玻璃。

張女士續稱，這並非她首次遇到「擲豆腐」事件，今年1月農曆新年前，她上班前曾發現座駕擋風玻璃上有豆漿痕迹，不過當時車身並無損毀，她便沒有追究，清理完便駕車上班。

一再遇上擲豆腐的她狠批妄顧他人安全，「就是圖方便，這是砸到車上了，破壞玻璃花了700百多塊錢（人民幣，折合約800港元），你說砸到人身上，不是骨折就是人命。」

（梨視頻）