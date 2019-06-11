多次視訊無異樣　台女回國發現母隱瞞患癌一年多：父母是影帝

父母生病自己卻被蒙在鼓裏一年多，作為子女肯定相當自責。日前一名台女在討論區發文抱怨父母是「影帝」，她指去年在外國讀書時，父母已三番四次以不同理由拒絕前往探望，其間多次跟父母視訊，亦沒有任何異樣，當中有次視訊時，發現媽媽的髮型奇怪，台女追問下，媽媽只解釋是髮型師亂剪，她也深信不疑。直至最近她回台灣，才驚覺原來媽媽已患癌一年多，頓時晴天霹靂，非常自責沒有認真看爸媽，「心裏難受極了」，幸媽媽正積極接受治療，情況也穩定下來，才令她稍鬆一口氣。

在外國讀書的台女，日前回台後才發現媽媽患癌一年多，其間多次跟對方視訊也無異樣，讓她非常自責。示意圖。（Gettyimages）

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該台女日前在Dcard討論區以「我的爸媽是影帝」發文，指近日在房間發現一盒拼圖，她問媽媽怎麼突然有興趣玩拼圖時，對方停了一下，坦承在一年多前患上癌症，剛從外國回台的樓主，一度以為自己聽錯，確認屬實後，她即找藉口逃回房間，「全身顫抖，腿腳發軟」。

她坦言過往一年多都在外國讀書，其間多次跟父母視訊也沒有異樣，不過二人曾多次以不同理由拒絕前往探望。去年2月底視訊時，爸媽曾表示4月會前往探望，但3月初爸爸卻表示媽媽請不了假，不能成行，「我媽在一旁還撇着嘴說我爸要是富豪她就可以不工作了」；去年4月，樓主爸爸表示暑假可以跟媽媽去看她，但6月時卻稱媽媽工作太忙走不開。

去年9月，樓主在視訊時發現父母背景不在家，二人解釋出去玩了，樓主更埋怨媽媽好不容易請到假也不去探望她，當時媽媽稱樓主念書不放假，「來了也很無聊」。今年初，樓主視訊時覺得媽媽的髮型很奇怪，媽媽還滿臉不爽表示是髮型師亂剪。

直至近日台女回台後，才驚覺媽媽患癌，不禁慨嘆父母的演技太好，原來去年2月初媽媽便確診患癌開刀，3月開始化療，6月因化療後身體虛弱，患上嚴重肺炎，9月在香港接受放射治療，今年1月頭髮掉光才戴假髮。台女得知真相後相當自責，「我也是太笨才會被騙一年半」，認為自己沒有認真看父母，令她心裏非常難受，「我滿心歡喜的飛了半個地球回家，結果踏進家門不到24小時就知道這個讓人痛苦的事情」。幸好媽媽情況已穩定下來，目前正積極接受治療。

不少網民見狀紛紛祝福樓主媽媽，認為她也是鼓起勇氣才告訴樓主，「你們都很愛對方，好好珍惜彼此」，又鼓勵他們抱住樂觀心情抗癌。

（Dcard）