【生活百科】樓下開冷氣　樓上地板出水　裝修佬教路點解決

文：裝修佬 地板出水這個情況，絕對唔關漏水、滲水事！因為那種水叫「冷凝水」，是樓上空間空氣的水，不是樓下有水滲到樓上。而「冷凝水」嘅成因有三：

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第一：樓板太薄

樓板太薄，冷氣低溫容易傳導到上層地板，形成冷凝水。如果係樓宇嘅問題，大家要共同諗辦法解決。樓上唔好怪樓下開冷氣，人地係有權開冷氣㗎；樓下唔好覺得樓上麻鬼煩，因為大家都係受害者。咁點知係咪樓宇問題？問下其他單位係咪都係咁就知啦。

如果地板大薄，樓下將冷氣吹天花，有可能令樓上地板產生冷凝水。（資料圖片）

第二：溫差太大

熱風遇上冷表面，就會凝水。你行出冷氣商場，眼鏡片會凝水；室內常溫空氣遇到你杯凍檸茶，都會凝水。所以，地板濕是因為樓下冷氣令你地板變冷，而你嘅室內空氣相對較熱。係邊個責任？如果樓下係冷藏庫咁，就係樓下責任。如果樓上好似桑拿房咁，就係樓上責任。

冷氣可能導致樓上出現冷凝水，不過濕度高都可能是影響因素之一。（資料圖片）

第三：濕度太高

「呵」一口氣落玻璃杯，就算溫差好細，一樣會凝水，點解？因為濕度高。所以，樓上唔好淨係識得怪樓下扇葉唔向下之類。你都要度下自己單位的濕度。開抽濕機或者放一個吸濕產品起冷凝水出現位置，都會有助解決問題。

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裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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