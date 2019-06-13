溫習18個字唔識寫10個　台媽揶喻以後唔識寫情書　兒子一句KO

子女反覆溫習仍寫錯字或忘記內容，不少家長對此亦非常煩惱。最近台灣有一媽媽於facebook上載相片，表示陪伴就讀小五的兒子溫習末期考試，但兒子溫習中文科的18個生字當中，仍有10個不懂寫出來。媽媽稱替他不斷默寫，又揶喻他以後怎麼寫情書，但兒子卻稱電話打字傳情已夠用，一下子把媽媽KO，非常爆笑。

最近台灣有一媽媽於facebook上載相片，表示陪伴就讀小五的兒子溫習末期考試，但兒子溫習中文科的18個生字當中，仍有10個不懂寫出來。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該媽媽最近於fb群組「爆怨公社」上載相片，表示最近就讀小五的兒子正準備末期考試，不過兒子對於中文科的生字卻出現困難。媽媽稱一課中18個生字有10個亦寫不出來，「只好竹法練鋼，默書再默寫」。

最近台灣有一媽媽於facebook上載相片，表示陪伴就讀小五的兒子溫習末期考試，但兒子溫習中文科的18個生字當中，仍有10個不懂寫出來。（fb群組「爆怨公社」截圖）

媽媽解釋因為看見公司有不少年輕人習慣用電腦、電話打字，書寫時卻變得執筆忘字，她生怕兒子日後亦一樣，唯有替他不斷默寫。媽媽更揶喻兒子：「臭小子！你這麼多字不會寫！以後要怎麼寫情書給喜歡的女生啊？」對方卻竟回答：「誰還寫情書啊？直接打字傳line不就好了嗎？還有很多貼圖呢。」

兒子被媽媽暗守唔識字，即一句神KO對方 ↓ ↓

媽媽聽後非常無奈，而不少網民亦稱其實現時智能電話普及，很多人因打字方便而放棄寫字，久而久之連字的筆劃亦忘記了。有網民亦試過忘字的情況：「現在小孩真的『音』對就好，看到一篇文章快暈倒，錯字一堆」、「我有時會忘記字怎麼寫而已」、「一起努力，他在隔壁寫」。

（fb群組「爆怨公社」）

不少網民亦同樣對媽媽的憂慮有同感