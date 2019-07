【不如做保安】見保安收利巿　小孩搶走責貪心　豁達父母一句點化

農曆新年派利巿(即「利是」),既是住客的心意,也是保安的一年一度的「花紅」。從事保安多時的作家蕭浩在其著作《不如做保安》表示,保安從業員收取利巿時常有奇遇,曾有年輕住客夫婦想派利巿給他,但卻被孩子搶去,更稱老師教導收利巿是「不勞而獲」。蕭浩並無介意,反而是該對夫婦向孩子解釋,指派利巿是「施比受更為有福」,最終孩子向他親手送上利巿,成為新年窩心的一幕。

孩子新年時會收到長輩派發的利巿,由於年紀尚少,是名符其實的「不勞而獲」。(GettyImages/視覺中國)

以下是《不如做保安》的內容節錄:

施比受更為有福

大年初二,我的崗位是第二座座頭,到了翌晨七點,已將近下班,卻有三十二樓客戶打電話來投訴,說樓層地面有破玻璃瓶和酒水漬,等外圍同事來頂位,我拿了水桶地拖上樓清理,不一會清理完畢,這時一對年輕夫婦帶著一個八、九歲的小孩在等𨋢,我印象中丈夫是公務員,太太是教師。年青父親說:「新正頭,要勞煩你來清理。」

我:「沒關係,舉手之勞,可能昨晚有人打破啤酒瓶。」

年輕母親打開手袋拿了封利是給我,同時說:「新年快樂。」

我正想伸手去接,那小孩一手將利是搶走,這時𨋢門剛打開,直走入內,兩夫婦有點尷尬,在𨋢中,年輕父親說:「小朋友,這樣沒有禮貌。」

小孩說:「老師說利是是不勞而獲,不能貪心。」

年輕父親溫柔的說:「這是過年禮俗,與貪心無關,而且你沒有見到這位叔叔一大清早就來為我們打掃嗎?」

小孩:「老師說貪心是不對的。媽咪昨晚包了那麼多利是封,都給人家我們就沒有錢啦!」

蕭浩曾以句英國作家的名言:「送給人家玫瑰花,自己的手也留有香味……」寓意派利是是「施比受更有福」的事情。(資料圖片)

媽咪蹲下來向小孩說:「老師的話沒有錯,但現在是過新年,不一樣的,上星期到教會時記不記得牧師說施比受更為有福,就是說有能力幫助別人,有能力送東西給人才更有福氣,更開心。」

說著說著已到地下,𨋢門打開,我拿著清理工具走回座頭,這時小孩跑到我身前,把利是遞上,說:「叔叔,利是還給你,我比你快樂,是不是?」

三個大人哈哈大笑,我瞧了瞧利是封一眼,說:「這個利是封封面印的是牡丹花,如果印的是玫瑰花就更完美了。」

年青媽咪:「玫瑰!為甚麼?」

我附庸風雅說了句英國作家的名言:「The fragrance always stays in the hand that gives the rose。」

兩夫婦同時伸出個大拇指給我一個like,小孩卻爭著問:「媽咪,叔叔講甚麼?」

媽咪:「送給人家玫瑰花,自己的手也留有香味……。」

作者:蕭浩

有人認為作者是個傳奇人物,但也有人視他為神神化化。他曾經是個工廠工人,任人差遣;轉身卻去當了學校老師,然後又放下教鞭,跑到外地當導遊;再回香港做外遊領隊,倒霉的是走進了一間劣跡昭著的旅行社,每次帶團都背負貨不對辦的怨懟,時刻為公司「補鑊」,因而淬煉出一套迎難而上、敢於另闢蹊徑的處事作風。

他學歷平庸,居然當上了博物館的研究講師,還開班授徒,為老古董打開了新的經營之道。他連菜刀鑊鏟都不會用,卻因小女兒—句話「我鍾意食叉燒」,就開了個燒臘工場和幾間店鋪,可沒幾個月就關門大吉。然而,吃過阿浩叉燒的人,無不神魂難捨,有口皆譽。

品質好卻早早收場,那是因為有人告訴他「做飲食的錢不好賺,搞精神上的產品才有賺頭」,於是他跑到台北圖書館,窮究兩個月後,炮製了一種超凡脱俗的旅遊產品和銷售模式,風靡了神州大地,在各旅遊景點不斷複製,年銷售額數以億計。

席不暇暖,又在眾多質疑的眼光下硬闖一個新項目,那是在北京嚴重缺水的山區開發一個高山滑水的耗水遊樂園,被視為不可能的任務。他帶著一班子弟兵連同專家開山鑿池,築壩圍堤,又創設了一套高效的回水系統,終於突破了嚴厲的環評,使廣東式的峽谷漂流飛濺於京城山野。

然而,當天馬行空的搞作停下來後,面對著一個低工資低工種低聲下氣的保安工作,他依然能平實的劃出一道彩虹。

他描繪了朝九晚五生涯的另一道風景線——工作是最有趣的遊戲。

出版社: 紅出版 (青森文化)

《香港01》獲出版社授權轉載,標題為《香港01》編輯所擬。