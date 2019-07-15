【不如做保安】見保安收利巿　小孩搶走責貪心　豁達父母一句點化

農曆新年派利巿（即「利是」），既是住客的心意，也是保安的一年一度的「花紅」。從事保安多時的作家蕭浩在其著作《不如做保安》表示，保安從業員收取利巿時常有奇遇，曾有年輕住客夫婦想派利巿給他，但卻被孩子搶去，更稱老師教導收利巿是「不勞而獲」。蕭浩並無介意，反而是該對夫婦向孩子解釋，指派利巿是「施比受更為有福」，最終孩子向他親手送上利巿，成為新年窩心的一幕。

孩子新年時會收到長輩派發的利巿，由於年紀尚少，是名符其實的「不勞而獲」。（GettyImages／視覺中國）

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以下是《不如做保安》的內容節錄：

施比受更為有福

大年初二，我的崗位是第二座座頭，到了翌晨七點，已將近下班，卻有三十二樓客戶打電話來投訴，說樓層地面有破玻璃瓶和酒水漬，等外圍同事來頂位，我拿了水桶地拖上樓清理，不一會清理完畢，這時一對年輕夫婦帶著一個八、九歲的小孩在等𨋢，我印象中丈夫是公務員，太太是教師。年青父親說：「新正頭，要勞煩你來清理。」

我：「沒關係，舉手之勞，可能昨晚有人打破啤酒瓶。」

年輕母親打開手袋拿了封利是給我，同時說：「新年快樂。」

我正想伸手去接，那小孩一手將利是搶走，這時𨋢門剛打開，直走入內，兩夫婦有點尷尬，在𨋢中，年輕父親說：「小朋友，這樣沒有禮貌。」

小孩說：「老師說利是是不勞而獲，不能貪心。」

年輕父親溫柔的說：「這是過年禮俗，與貪心無關，而且你沒有見到這位叔叔一大清早就來為我們打掃嗎？」

小孩：「老師說貪心是不對的。媽咪昨晚包了那麼多利是封，都給人家我們就沒有錢啦！」

蕭浩曾以句英國作家的名言：「送給人家玫瑰花，自己的手也留有香味……」寓意派利是是「施比受更有福」的事情。（資料圖片）

媽咪蹲下來向小孩說：「老師的話沒有錯，但現在是過新年，不一樣的，上星期到教會時記不記得牧師說施比受更為有福，就是說有能力幫助別人，有能力送東西給人才更有福氣，更開心。」

說著說著已到地下，𨋢門打開，我拿著清理工具走回座頭，這時小孩跑到我身前，把利是遞上，說：「叔叔，利是還給你，我比你快樂，是不是？」

三個大人哈哈大笑，我瞧了瞧利是封一眼，說：「這個利是封封面印的是牡丹花，如果印的是玫瑰花就更完美了。」

年青媽咪：「玫瑰！為甚麼？」

我附庸風雅說了句英國作家的名言：「The fragrance always stays in the hand that gives the rose。」

兩夫婦同時伸出個大拇指給我一個like，小孩卻爭著問：「媽咪，叔叔講甚麼？」

媽咪：「送給人家玫瑰花，自己的手也留有香味……。」

作者：蕭浩

有人認為作者是個傳奇人物，但也有人視他為神神化化。他曾經是個工廠工人，任人差遣；轉身卻去當了學校老師，然後又放下教鞭，跑到外地當導遊；再回香港做外遊領隊，倒霉的是走進了一間劣跡昭著的旅行社，每次帶團都背負貨不對辦的怨懟，時刻為公司「補鑊」，因而淬煉出一套迎難而上、敢於另闢蹊徑的處事作風。

他學歷平庸，居然當上了博物館的研究講師，還開班授徒，為老古董打開了新的經營之道。他連菜刀鑊鏟都不會用，卻因小女兒—句話「我鍾意食叉燒」，就開了個燒臘工場和幾間店鋪，可沒幾個月就關門大吉。然而，吃過阿浩叉燒的人，無不神魂難捨，有口皆譽。

品質好卻早早收場，那是因為有人告訴他「做飲食的錢不好賺，搞精神上的產品才有賺頭」，於是他跑到台北圖書館，窮究兩個月後，炮製了一種超凡脱俗的旅遊產品和銷售模式，風靡了神州大地，在各旅遊景點不斷複製，年銷售額數以億計。

席不暇暖，又在眾多質疑的眼光下硬闖一個新項目，那是在北京嚴重缺水的山區開發一個高山滑水的耗水遊樂園，被視為不可能的任務。他帶著一班子弟兵連同專家開山鑿池，築壩圍堤，又創設了一套高效的回水系統，終於突破了嚴厲的環評，使廣東式的峽谷漂流飛濺於京城山野。

然而，當天馬行空的搞作停下來後，面對著一個低工資低工種低聲下氣的保安工作，他依然能平實的劃出一道彩虹。

他描繪了朝九晚五生涯的另一道風景線——工作是最有趣的遊戲。

出版社： 紅出版 (青森文化)

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。