泰國地鐵驚見華裔女子隨地痾尿　流到乘客腳邊　嚇到僧人都退開

部分遊客外遊時有時會把一些陋習帶到其他國家。泰國有網民發文指，日前搭乘曼谷機場快線時，驚見一名華裔女遊客蹲下隨地撒尿，尿液流向車廂的四周，相當嘔心。樓主稱該女子疑似是中國遊客。

該網民在Twitter貼出圖片，指一名女子突然在車廂內蹲下撒尿，樓主稱該女子疑似是來自中國的遊客。（Twitter圖片）

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該網民在Twitter貼出圖片，顯示一名華裔女子蹲下，車廂地面有水迹。樓主指女子疑似是中國遊客，突然在車廂內蹲下撒尿，嚇得旁邊的乘客跳着躲開，女子小便後就在下一站下了車，小便則到處流淌。網民形容：「只顧玩手機的女士鞋子下滿是尿，我都要吐了。」之後，一個親歷該事件的僧人也在網上發帖，表示乘坐機場快線兩年了，第一次碰到這樣的情況，由於事發突然，為了不讓尿液弄髒佛袍，他只好將佛袍弄起來。

網民形容：「只顧玩手機的女士鞋子下滿是尿，我都要吐了。」（Twitter圖片）

照片可見，該名穿白衣米色裙的長髮女子蹲在車廂的一角，地上出現疑似尿液，更在地上流淌，她附近一名女子瞪着腳下，後面的僧人穿著拖鞋，而坐得較遠的人則懵然不知。

曼谷機場快線證實此事，表示6月11日10時左右，叻甲挽站（Lat Krabang）的工作人員接到投訴，稱一名女子在機場快線上小便，隨後，工作人員立即通知終點站（素萬那普機場站）的工作人員，讓清潔員將列車打掃乾淨。

（綜合）