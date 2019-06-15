【選民登記2019】年滿18歲想登記做選民？　 一文睇清申請方法

投票是公民責任，2019年選民登記周期將在7月2日截止登記。區議會選舉將於11月24日舉行，2020年亦將舉行立法會換屆選舉，希望在選舉中投下神聖一票的合資格市民，只需完成幾個簡易步驟便可以成功登記。

區議會將於今年11月24日舉行換屆選舉，合資格市民可登記做選民。（資料圖片）

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首先，最重要的資訊是2019年選民新登記申請的法定期限是7月2日，如果你是年滿18歲的香港永久性居民，及通常在港居住，便可以登記成為地方選區選民。透過選舉事務處網站在網上登記很方便，只需準備住址證明文件，幾分鐘就可填好選民登記表格，即「地方選區選民新登記申請表」（REO-1）。選民登記表格除可直接在選舉事務處網站下載，或到各區民政事務處、公共屋邨辦事處或選舉事務處索取。

住址證明文件需於最近3個月內發出，附有發出日期和發函機構名稱的文件（以選舉事務處接獲表格的日期為準）作為有效的住址證明。此外有關文件必須附有選民姓名及主要地址（文件上的姓名及地址須與選民身分證所載的姓名及本申請表上填寫的住址相同）：

選舉事務處收到表格後，會再就地址發出確認信以確定地址正確，亦會自行檢查市民所填的地址是否正確。

近日有大批網民在Google搜尋關於「選民登記」的資料。（Google Trend截圖）

如無法提供文件證明，可改填「同住者聲明」或「法定聲明」。如要直接經香港政府一站通作網上選民登記，需持有有效的香港郵政或電子核證服務有限公司的電子核證（個人）證書。

2019年選民登記截止日期：7月2日

「地方選區選民新登記申請表」（REO-1）

若市民在7月2日未年滿18歲，可否登記做選民？其實2019年正式選民登記冊會在9月25日或之前發表，只要你在該日期或之前年滿18歲，又是香港永久性居民，就可以申請登記做選民。

選舉事務處網址：http://www.voterregistration.gov.hk/chi/home.htm

地方選區選民新登記申請表：https://www.reo.gov.hk/pdf/form/REO-1(C).pdf

查詢熱線: 2891 1001