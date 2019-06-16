東涌Taste收據現未購買貨品　顧客稱險遭多收錢　百佳：打錯號碼

本港大部份超巿主要仍是靠人手收錢，往往需掃描條碼或輸入貨品號碼，近日有女網民於facebook上載收據相片，指到東涌Taste超市購物，付款期間發現收銀機屏幕多了一項不是自己購買的商品款項，隨即告知收銀員，又詢問該商品從何而來，惟對方沒有回答裝作無事發生，令事主非常氣憤，提醒街坊必需對單，以免被多收錢，「如果唔發現，出咗門口已經太遲」。
百佳超市回覆《香港01》查詢時表示，該顧客當時購買的貨品是椰青（產品編碼070199， $29.8/ 2個），收銀員錯誤輸入相似號碼和價錢較便宜的啤梨（產品編號093199， $19.6/4個），收銀員知悉輸入錯誤後已即時更正，並沒有多收取顧客款項。
有女網民光顧東涌Taste超市時，稱收據上出現「093199 啤梨 $19.6」，但她並無購買該項商品，百佳解釋是收銀員入錯編碼，當時顧客是想購買椰青（產品編碼070199， $29.8/ 2個）。（fb群組「東涌谷友吹水區」圖片）
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該女網民於fb群組「東涌谷友吹水區」撰文，大呻近日光顧東涌東薈城的Taste超市，付款時望見收銀機屏幕顯示「093199 啤梨 $19.6」，但他並無購買該項商品，遂向收銀員詢問。樓主指，當時自己亦有檢查膠袋及購物車，但未見有啤梨。她又指該收銀員是人手輸入編碼，且非常快手，被踢爆後表現冷靜，且從無道歉，「問完唔答叫我收好易賞錢，當自己冇入過」。她解釋當時小朋友在旁，又趕時間去學習班，所以無向分店經理投訴。
樓主稱不是第一次遇到收據出現沒有購買的貨品情況，故感到氣憤。（fb群組「東涌谷友吹水區」圖片）
樓主稱已不是第一次遇到這類情況，故感到氣憤，又不解為何收銀員要收多錢，勸喻街坊下次於超市付款時要小心，「大家請對單，如無詢問亦無發現，出咗門口已經太遲」。
（fb群組「東涌谷友吹水區」）