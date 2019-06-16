東涌Taste收據現未購買貨品　顧客稱險遭多收錢　百佳：打錯號碼

本港大部份超巿主要仍是靠人手收錢，往往需掃描條碼或輸入貨品號碼，近日有女網民於facebook上載收據相片，指到東涌Taste超市購物，付款期間發現收銀機屏幕多了一項不是自己購買的商品款項，隨即告知收銀員，又詢問該商品從何而來，惟對方沒有回答裝作無事發生，令事主非常氣憤，提醒街坊必需對單，以免被多收錢，「如果唔發現，出咗門口已經太遲」。

百佳超市回覆《香港01》查詢時表示，該顧客當時購買的貨品是椰青（產品編碼070199， $29.8/ 2個），收銀員錯誤輸入相似號碼和價錢較便宜的啤梨（產品編號093199， $19.6/4個），收銀員知悉輸入錯誤後已即時更正，並沒有多收取顧客款項。