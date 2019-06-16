【任打唔嬲】紐約街頭現公共沙包　設計公司：為市民提供情緒出口

你有壓力，我有壓力，未解決點算好？美國一設計公司近日於紐約街頭放置鮮黃色的公共洩憤沙包（Public Punching Bag），列明市民可按個人需要使用。設計的公司解釋，沙包的設計意念是希望為生活中遇到挫折市民提供健康的情緒出口。

美國一設計公司近日於紐約街頭放置鮮黃色的公共洩憤沙包（Public Punching Bag）。（「dtttww」網頁圖片）

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美國設計公司「dtttww」於剛落幕的紐約設計周推出限定的「公共沙包」裝置，並將沙包限時安裝於紐約街頭的電燈柱上。該個鮮黃色的沙包中間印有拳頭圖案，寫有「Public Punching Bag」字樣，下方亦註明「（使用時自行承擔風險）」，用家有需要時可隨意走近拳打一番發洩情緒。

設計公司介紹裝置時，指沙包的創作原意是為了解決於公共空間中如何抒發及展示情緒的問題，「概念是為了我們所面臨的挫折而設計的一個公共空間，生活中的挫折往往於預定的時間及空間外發生，因為我們都只是人類」。

設計公司希望沙包能為市民提供情緒出口，找出健康的方式去解決公共空間中的個人情緒問題。（「dtttww」網頁圖片）

該公司希望沙包能為市民提供情緒出口，找出健康的方式去解決公共空間中的個人情緒問題。不少紐約市民都非常歡迎沙包裝置，直言「這太棒了。我不知道該向誰致謝」、「我們需要更多這類型的東西，一個公共出氣筒！」。

（英國太陽報、「dtttww」網頁）