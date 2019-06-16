港女斥有人帶愛犬搭地鐵自私　原為導盲犬　網民嘲：無知真可怕

導盲犬的出現為一眾視障人士帶來莫大的幫助，但社會上仍充斥不少歧視及不理解。最近有網民於facebook上載片段，表示於港鐵車廂內遇見一男士帶同一隻黑色狗隻上車。但因為男士正使用智能手機，樓主誤以為他是非視障人士，更怒斥他是「貪方便」帶狗搭地鐵，大批網民隨即圍插樓主：「其實視障都可以用電話」、「無知真係好恐怖」。

該女網民於fb群組「香港花生友」上載片段，表示於地鐵車廂遇到一位男士帶同一隻黑色斗牛犬上車，更目擊男士使用智能電話，故相信他是健全人士。（fb群組「香港花生友」片段截圖）

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該女網民於fb群組「香港花生友」上載片段，表示於地鐵車廂遇到一位男士帶同一隻黑色鬥牛犬上車，更目擊男士使用智能電話，故相信他是健全人士。樓主心有懷疑，遂向男士詢問。

男士答稱他並非導盲犬訓練員，但又無提出自己是視障人士，結果樓主堅信他因「貪方便」在繁忙時段帶同「愛犬」乘搭地鐵，怒斥他非常自私。

大批網民隨即圍插樓主無知 ↓ ↓

不少網民見到樓主有天大的誤會，即批評她無知，「其實隻狗係拉布拉多導盲犬」、「依家啲電話有視障人士專用嘅功能㗎囉」、「樓主係真無知定假唔知，拉布拉多同比特犬都分唔到」、「樓主喺個窿入面住，所以少見識，大家唔好怪佢」、「其實你先係盲嗰個」。

更有網民不解樓主「搞錯」犬隻品種，笑言：「其實係八哥嚟。」、「老虎嚟㗎，樓主快啲走」。

根據港鐵《無盡關懷小冊子》條款內，表明任何視障人士可攜同已戴上導盲鞍的導盲犬乘搭港鐵。

（fb群組「香港花生友」）