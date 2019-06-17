【逃犯條例】200萬+1定33.8萬？　網民拆解警方數字獲讚數學奇才

民陣昨日再次發起反對修訂《逃犯條例》遊行，晚上結束後，官方宣布遊行參與人數高達「200萬+1」人，而警方則表示經原定路線高峰期有33.8萬人，兩者相距逾6倍，有精通數學的網民就嘗試拆解警方數字，發現原來只需將數字「加吓減吓移吓位」，便可將「200萬+1」變成33.8萬人，令他不禁形容是「驚天大發現」，並笑言支持警方「攞諾貝爾數學獎」。

昨日反對修訂《逃犯條例》遊行結束後，官方宣布遊行參與人數高達「200萬+1」人，而警方則表示經原定路線高峰期有33.8萬人。（資料圖片）

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該連登仔日前在討論區發學術文，試圖拆解警方公布的33.8萬遊行人數，經一輪考證及計算後，聲稱終有「驚人發現」。他坦言數學研究需精益求精，面對警方新的數制要不遺餘力，以專業的精神探究及考證。

他先舉例上周五（14日）於中環遮打花園舉行的「香港媽媽反送中集氣大會」，指參加人士幾乎坐滿整個花園，當中大部分為媽媽，大會公布共有6000人參加集會，而警方則表示有980人參與，連登仔以圖文解釋，只要將「6000」的「6」倒轉變成「9」，再將兩個「0」合體變成「8」，便得出980人的數字，令他感到相當震驚，大嘆奇蹟出現，「原來移吓位就得㗎啦，好神奇啊」。

正所謂「一理通百理明」，連登仔利用樣道理拆解昨日的遊行人數差異，他先將「2,000,001」的兩個「0」及「1」結合，再將兩個「0」合體變成「8」，得出「2880」，其後將百位數的「8」分成兩半變為兩個「3」，便得出「23,380」，最後將萬位數的「2」化成兩個「0」，即得出最後的數字「338,000」。

明白箇中原理後，連登仔成功拆解這數學難題，原來只需3個步驟「加吓減吓移吓位」，便可將「200萬+1」變成33.8萬人，諷刺警方的新數制可奪諾貝爾數學獎。

連登仔試圖用「毅進制」拆解警方公布的33.8萬遊行人數，經一輪考證及計算後，終於有「驚人發現」。（連登討論區圖片）

不少網民見狀紛紛表示「長知識了」，指終於有大師破解這謎題，大讚樓主是數學一大奇才，又認為「原來數學都可以咁好玩」，不過亦人人謙稱新數制太難明，「仲難過微積分」，反問樓主可否使用計數機。

事實上就與民陣所說人數出現極大差距，有資深警官昨向《香港01》透露，警方發放的人數點算，方法是按原定遊行路線作統計，而主要作點算人數的地點在軍器廠街，由於今次遊行有不少市民在原訂路線以外出發或經過，而沒有經過軍器廠街，實際的遊行人數與警方公布的33.8萬出現一定差距。

（連登討論區）